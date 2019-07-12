台中大安沙雕音樂季沙雕打卡 送海翁君貼圖

（中央社記者趙麗妍台中12日電）2019大安沙雕音樂季打造大型海翁沙雕，13日民眾只要和任一沙雕或與海翁君的貼圖合照上傳個人臉書、Instagram，標註大安沙雕音樂季，前500名可免費兌換海翁君LINE貼圖。

台中市觀光旅遊局今天表示，2019大安沙雕音樂季開幕至今，吸引許多民眾造訪，今年特大型海翁主雕，鯨魚頭及尾2座總長20米、寬6米、高3.5米，相當吸睛，吸引許多民眾前往合照。

觀旅局指出，民眾13日只要和任一沙雕，或是露營區中的海翁君貼圖合照，上傳到個人臉書或Instagram，標註大安沙雕音樂季，前500名可免費獲得海翁君LINE貼圖。

觀旅局表示，在Instagram標記@taichungtravels還有機會讓個人美照在大玩台中FB、IG及微博上刊登，獲得免費業配1秒變網紅。

觀旅局長林筱淇表示，13日在大安濱海露營區舉辦「海洋之聲音樂會」，以優美歌聲傳遞對大安海洋的熱情與懷念，活動期間大安濱海旅客服務中心開放免費游泳池及噴水池供遊客游泳消暑，提供民眾感受大安濱海樂園的仲夏熱情。（編輯：陳俊碩）1080712