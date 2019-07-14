阿漢的願望 盼社會對精神病友和善平等

（中央社記者陳偉婷台北14日電）阿漢因腦傷併發精神疾病，高中不得不休學。病況穩定後回歸社區，打工又遇到不公平待遇。他現在擔任社區警衛，努力地快樂活下去，但也希望大眾能和善平等對待病友。

35歲的小成，19歲準備升學考試時，壓力太大而發病，出現幻聽症狀。起初以為是「魔神仔」在耳邊竊竊私語，媽媽帶他去廟裡收驚卻不見效。

有一次小成在家幫忙擦窗戶，又聽見「魔神仔」和他說話，一個不注意就從5樓高處摔下去而住院休養。還有一次在家和媽媽聊天時受幻聽侵擾，他突然站起來朝門外跑去，差點發生車禍，嚇壞家人。就醫確診思覺失調症，才明白耳邊竊竊私語不是「魔神仔」作怪。

類似狀況在病友的生命故事中不少見。因腦傷併發精神疾病的阿漢，最初出現幻聽幻覺時，家人第一直覺反應也是帶去收驚，但沒有效果。直到就醫，才發現腦部出血，導致大腦病變，高中也不得不休學。

病況穩定後，阿漢曾在爸爸的公司上班，後來因自尊心，不想一直靠爸媽養，決定到外面打工。但在洗車場工作時，阿漢又認為同事好像對他不公平，「車來了他們都不去洗，都叫我去洗」。後續又做過舉牌員、發過賣屋傳單。現在他在中和希望會館當學員，也擔任社區警衛，努力地快樂過每一天。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，思覺失調症是腦部疾病，每100人中就有1人為患者，因「思考」與「知覺」功能失調出現病症，時常有幻聽、妄想、社交退縮等症狀。患者經過穩定的治療，可望控制病情，回歸社會。但家人支持和社區友善，也是關鍵環節。

小成發病至病況穩定已超過10年。每天早上小成媽媽載他到社區復健中心上課及工作，從不間斷。小成說，他能恢復、逐漸回歸社會，要感謝爸爸媽媽辛苦支持，幸好有媽媽不離不棄地陪伴，他才能一直突破難關。

小成除了每天到復健中心，每週也有3天到停車場上班，並定期到高雄鳳山慈濟販賣部幫忙，也到診所學習迎賓送客，增加與他人互動的機會。最有成就感是用自己賺的錢買禮物送媽媽。

阿漢的爸爸也透過影片分享，父母當然都希望子女成龍成鳳，也希望阿漢能去考大學，但後來覺得，要求孩子也等於給他壓力，「我們比較看的開」。

阿漢也說，精神疾病患者有年輕人、中年人，也有年長者，希望大家能用比較和善平等的眼光看待病友。

康復之友聯盟理事長李麗娟表示，過去調查發現，社會對思覺失調症者仍心存芥蒂，會避免與患者接觸、害怕與患者交談、共事會覺得不耐煩。雖然社會對疾病已有初步認識，但與真正友善、包容的社會氛圍，還有一段距離需要努力。

台灣精神醫學會理事長賴德仁表示，「社區精神醫療」是國際趨勢，結合社區資源讓患者找回價值及尊嚴。但政府投入的精神健康預算相當有限，患者要回歸社會，需要各方資源的協助，政府應增加預算與人力。

張家銘說，穩定的體內藥效濃度有助於病況控制，積極治療更能維持功能、利於患者回歸社區。思覺失調症病發後的頭5年為黃金治療期，若此時可以維持穩定治療，能使大腦維持基本運作與功能。但若任意停止治療，復發風險將是穩定治療者的5倍，更可能導致腦部不可逆的損傷惡化。（編輯：翁翠萍）1080714