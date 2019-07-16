腸病毒重症非幼童專屬 14歲國中生也中鏢

（中央社記者陳偉婷台北16日電）疾管署今天公布，北部一名國中生染腸病毒71型併發重症。以往腸病毒重症以5歲以下幼童居多，今年截至目前僅1例重症者超過10歲。雖非幼童，仍有風險，家長不能輕忽。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，根據監測資料，上週（7月7日至7月13日）國內腸病毒門急診就診共計1萬7167人次，較前一週略升3%。近2週上升幅度較平緩。

社區腸病毒71型病毒活動持續，今年累計168例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多；以輕症及散發病例為主。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，上週也新增一例腸病毒併發重症，為北部14歲男性。他在6月29日起陸續出現發燒、非特異型皮疹、手足口病及疱疹性咽峽炎等症狀就醫，到急診時又有抽搐，入住加護病房治療。

個案經糞便採檢驗出腸病毒71型，但同住家人、同學都沒有疑似症狀，不排除可能是在公共場所接觸到感染源而生病。目前個案狀況穩定，已辦理出院。

腸病毒重症好發於5歲以下幼童。林詠青說，今年累計19例腸病毒併發重症中，有14人都是5歲以下，只有1人超過10歲。但併發重症絕非幼童專屬，在2013年也有30餘歲的成人併發重症。

林詠青表示，腸病毒傳染力強，且成人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易因疏於防護而傳染給家中幼兒，再次提醒民眾外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。如果是大孩子感染，也要注意重症徵兆，如嗜睡、意識改變、手腳無力、肌抽躍等，要及早就醫。（編輯：管中維）1080716