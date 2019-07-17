杜絕再爆麻疹疫情 德國將強制兒童接種疫苗

（中央社柏林17日綜合外電報導）為杜絕有致命風險的麻疹再度爆發疫情，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的內閣今天提案，明年3月起將強制兒童接種麻疹疫苗。

法新社報導，未來未接種麻疹疫苗的兒童，將無法在德國幼稚園和小學入學。德國的托兒所、教育機構、醫療院所與難民收容所的工作人員，也得強制接種麻疹疫苗。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示：「我們想要盡可能保護兒童不受痲疹感染。」他目標疫苗覆蓋率至少達到95%。

根據德國政府提出的法案，違反注射疫苗規定者將處以最高2500歐元（約新台幣8萬7000元）罰款。法案可望在德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）輕鬆過關。

德國小兒科醫師協會長久以來呼籲讓兒童強制接種疫苗，以防範麻疹及其他多種疾病。

聯合國（UN）世界衛生組織（WHO）曾警告，全球為對抗致命疾病而增加疫苗接種覆蓋率，所做的努力正出現停滯。

去年全球共通報35萬起麻疹病例，較2017年多出一倍餘。且WHO統計，今年首季全球麻疹病例已是去年同期的4倍。

德國去年共有543起麻疹病例，今年截至目前已累計有數百起。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1080717