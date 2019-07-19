中榮嘉義分院流感群聚 二波共27人發病

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）台中榮民總醫院嘉義分院發生A型流感群聚，第一波有9人發病、10人預防性投藥，已結案；第二波有18人發病、48人預防性投藥，目前未再有新增個案，將由衛生局追蹤後續發展。

嘉義市衛生局今天表示，本月8日接獲台中榮民總醫院嘉義分院通報A型流感群聚，第一波共有9人（病患5人、工作人員4人）接受治療性用藥、10人預防性投藥（同寢室病患及照服員），自10日起未新增個案，已於17日結案。

第二波疫情自13日至今共有18人發病（病患8人、工作人員10人）、48人（病患31人、工作人員17人）預防性投藥，自16日起無新增個案，將由衛生局持續追蹤後續發展，若未再新增個案，預計於23日結案。

衛生局指出，為避免疫情擴大，衛生局接獲通報後，確認院方已調整病患床位，將確診個案集中收治，有症狀的工作人員自主隔離，並對密切接觸者預防性投藥，同時進行環境消毒及提高頻率、督導院方落實感控作業。

中榮嘉義分院今天也發布訊息指出，院方發生A型流感群聚事件後，立即召開緊急會議，由感控小組介入並通報衛生局及輔導會。

院方表示，流感個案都給予克流感治療，流感員工自主隔離；接觸者造冊追蹤，並進行預防性投藥，如無新案，將於23日結案。

中榮嘉義分院也提醒民眾，近來社區A型流感就醫病例有增加趨勢，呼籲民眾出入公共場所應配戴口罩、落實洗手，做好健康自主管理。（編輯：陳俊碩）1080719