偏鄉老人外出就醫大不便 衛福部祭購車補助

（中央社記者張茗喧台北19日電）住在偏鄉、離島的老人家若想看病，光是交通就得花一整天，長照2.0雖提供交通給付卻很少有業者願投入。為解決此問題，衛福部宣布針對88鄉鎮業者及機構祭出購車補助。

衛生福利部今天透過新聞稿公布此消息，衛福部長照司副司長周道君受訪時表示，原鄉、偏鄉或離島地區由於地緣及人口分布的特殊性，常會面臨「民眾出不來、服務進不去」的長照發展困境。

周道君說，長照2.0雖然提供失能老人交通補助，但礙於偏鄉地區人口本就稀疏，加上載送的又是失能的長輩，許多業者評估買車成本及油資、保養等費用後，往往會因不敷成本，不願到偏鄉進行交通接送服務。

正因如此，許多偏鄉長輩想回診看病、拿藥只能仰賴公共交通工具，為了趕看診時間，經常得一大清早就搭車出門，光是交通就得花上一整天。

周道君指出，為了解決偏鄉老人家的交通困境，衛福部推出「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，針對全台88個原住民區、離島及偏遠地區的汽車租賃業、醫療機構、老人福利機構及長照服務機構提供購車補助，強化偏鄉交通量能。

周道君說，參與的單位除了可載送失能老人，請領長照服務的交通補助外，也和交通部協調放寬「公路法」規定，融入共乘概念，開放參與單位載送未失能的65歲以上老人、55歲以上原住民，並依地方政府規定收取車資，分攤營運成本。

周道君表示，補助車輛有3類型，包括乙類無障礙大客車最高補助新台幣250萬元，9人座以下無障礙小型車最高150萬元，9人座以下一般小型車最高95萬元，至少需營運5年，盼帶動長照資源不足地區的服務量能。

他指出，凡有意願投入偏遠地區長照交通接送服務提供單位，可向所在地縣市政府提出申請，由縣市政府彙整後於8月15日前向衛福部提報。（編輯：陳清芳）1080719