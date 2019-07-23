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愛自己多一點 陶晶瑩陳文茜籲女性婦癌篩檢

最新更新：2019/07/23 16:00

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市衛生局與台灣癌症基金會舉辦「開心篩粉樂送」婦癌篩檢活動，只要設籍台北市且在適合篩檢年齡，一段時間未接受乳癌與子宮頸抹片檢查者，完成篩檢可獲刮刮卡一張。

主辦單位今天下午舉辦記者會，邀請藝人陶晶瑩、資深媒體人陳文茜出席，呼籲女性朋友多愛自己一些，可揪閨蜜一起進行篩檢，陶晶瑩笑說，姐妹不是只有交換八卦，能彼此關心身體健康等，是一件「延年益壽」的事情。

台北市衛生局長黃世傑說，「開心篩粉樂送」婦癌篩檢活動已推動第3年，北市婦癌篩檢成效大為提升，而子宮頸癌早期症狀不明顯，容易輕忽，每3年至少要接受一次子宮頸抹片檢查，可降低7成子宮頸癌發生率及死亡率。

只要是設籍台北市，年滿45歲至69歲且107年至今尚未接受乳房X光攝影檢查者，或40歲至44歲二等親（外祖母、祖母、媽媽、姊妹、女兒）曾罹患乳癌之女性且107年至今尚未接受乳房X光攝影檢查者，以及年滿30歲至69歲，且106年至今未接受子宮頸抹片檢查者，可參加活動。

活動即日起至10月31日，上述符合資格者可至北市健保特約醫療院所或參加台北市12區健康服務中心社區婦癌篩檢活動，完成可獲刮刮卡一張，每個月有萬元高額禮券，活動總獎金高達46萬元。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，105年有1萬2672名女性罹患乳癌，平均每天有近35位女性被診斷乳癌，他說，「乳房X光攝影檢查」是目前唯一經過大型臨床試驗，被證實有效降低乳癌死亡率的篩檢工具。

賴基銘說，世界衛生組織實證，女性定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成乳癌發生率，呼籲女性朋友應每2年定期篩檢，維持健康生活型態，均衡飲食、規律運動、維持理想體重、適度釋放壓力並遠離菸、酒等致癌因子。（編輯：張銘坤）1080723

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