批發市場44隻土雞疑患禽流感 北市：已處置

台北市政府市場處25日表示，家禽批發市場附設屠宰場凌晨發現疑似罹患禽流感紅羽土雞共44隻，依規定處置及送驗，並對市場進行全區消毒，呼籲民眾購買禽肉產品時，應認明有「防檢局屠宰衛生合格」標誌貼紙。（市場處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年7月25日

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市政府市場處今天表示，家禽批發市場附設屠宰場凌晨發現疑似罹患禽流感紅羽土雞兩批共44隻，依規定處置並送驗，且針對批發市場進行全區消毒。

北市府市場處發布新聞資料指出，家禽批發市場附設屠宰場凌晨由中央畜產會派遣獸醫發現有異常屠體，經統計，有44隻紅羽土雞疑似罹患禽流感。

市場處依據「家禽（批發）市場家禽理貨場及屠宰場發生家禽流行性感冒案例處置流程」進行處置，其中6隻由台北市動物保護處送驗，剩餘38隻屠體凍存。

市場處表示，上午6時開始清潔並消毒家禽批發市場，且淨空8小時，下午6時，禽隻要重新進場前，也會再針對批發市場全場區進行消毒，確保禽肉衛生安全。

市場處指出，家禽批發市場每天進貨產地車輛皆需登記，以監控家禽交易進貨來源，如有異常會立即通知中央防疫單位進行追蹤。家禽批發市場附設屠宰場設有中央畜產會派遣屠宰衛生檢獸醫師駐場，針對活禽做屠前屠後檢查，依臨床症狀判定，並第一時間通報台北市動保處。

市場處表示，已要求家禽批發市場持續注意進場禽隻健康情形及加強消毒防疫作業，確保禽肉衛生，保障市民食品安全，呼籲購買禽肉產品時，應認明有「防檢局屠宰衛生合格」標誌貼紙。（編輯：黃世雅）1080725