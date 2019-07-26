調查：台灣青少年第一口檳榔 6成發生在小學

根據國健署調查，國內逾半數青少年第一口檳榔是來自親友，多達60%更是小學就曾嘗試檳榔，凸顯父母身教重要性，國健署也積極在國小校園推動生活技能教育，透過自我肯定、人際關係的技巧，教青少年如何拒絕同儕壓力。中央社記者張茗喧攝 108年7月26日

（中央社記者張茗喧台北26日電）口腔癌一年奪命超過3000人，嚼檳榔是重要罹癌主因。根據國健署調查，國內逾半數青少年第一口檳榔是來自親友，多達60%更是小學就曾嘗試檳榔，凸顯父母身教重要性。

根據衛生福利部民國107年死因統計和國民健康署105年癌症登記資料，口腔癌位居癌症死因及發生人數第5名，每年約有7000名新發生個案、3000人死於口腔癌。

值得注意的是，國健署「107年青少年吸菸行為調查」結果顯示，多達70至80%青少年首次嚼檳榔的來源為家人和朋友，大多是出於好奇嘗試嚼檳榔，超過60%曾嘗試檳榔的國中生，第一次嚼檳榔竟是在小學階段。

國健署癌症防治組組長林莉茹今天在記者會中表示，檳榔是世界衛生組織國際癌症研究署定義的一級致癌物，嚼檳榔更是造成國人罹患口腔癌的主因。

她強調，兒童及青少年階段是建立健康行為模式的關鍵時期，當青少年因好奇第一次接受家人或朋友影響嘗試嚼檳榔時，就已埋下健康危害的種子，尤其暑假更是青少年嘗試吸菸、嚼檳榔的高峰時期。

國健署署長王英偉指出，國內研究顯示，比起沒有嚼檳榔者，有嚼檳榔者使用非法藥物的比率高達15倍，因此拒絕嚐試第一口檳榔很重要，國健署目前也積極在國小校園推動生活技能的教育，透過自我肯定、人際關係的技巧，教青少年如何拒絕同儕壓力。

王英偉強調，若父母的態度和價值觀堅決反對菸和檳榔等成癮物質，就能減少青少年使用成癮物質的行為，凸顯父母身教重要性。

國健署也提醒，家長與販售業者應遵守「兒童及少年福利與權益保障法」規定，提供或販售菸、酒、檳榔給18歲以下兒童少年可處新台幣1萬至10萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1080726