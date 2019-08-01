憂伊波拉肆虐 民主剛果：盧安達宣布關閉邊界

（中央社剛果果瑪1日綜合外電報導）剛果民主共和國毗連盧安達的東部大城果瑪市（Goma）幾小時前出現第3起伊波拉（Ebola）病例，剛果民主共和國總統府今天表示，盧安達已關閉兩國間的邊界。

剛果民主共和國簡稱民主剛果。

民主剛果總統府聲明提到，盧安達當局「單方面的決定」將影響2國每天都必須越過邊界的民眾。

果瑪人口有200萬，還是主要交通樞紐，毗連人口超過8萬5000人的盧安達吉塞尼市（Gisenyi）。

盧安達和民主剛果的跨境連結非常緊密。許多人在另一國有工作，一些人則在鄰近城市有家庭，或將小孩放在鄰近城市的學校。

聲明說：「根據盧安達當局單方面的決定，盧安達人民不能前往果瑪市，而民主剛果人不能離開吉塞尼，無法回家。」

「這項決定對一些民主剛果人和住在吉塞尼但在果瑪工作的外籍人士造成傷害。」

幾小時前，果瑪市才出現第3起伊波拉病例，擴大疫情規模。今天也是民主剛果爆發這種出血性病毒屆滿一週年的日子。

根據昨天發布的數據，自去年8月1日開始，總計有1803人在這波歷來喪生人數第2多的伊波拉疫情中喪命。

果瑪市目前有3人確診罹患伊波拉病毒，其中2人已死亡，各界開始爭相尋找曾與病患接觸過的人。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080801