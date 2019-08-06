八卦山天空步道行走會晃 縣府：結構沒問題

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化八卦山天空步道因舉辦鵲橋點燈活動吸引人潮，有彰化縣議員接獲陳情指出天空步道的跨橋在行走時會搖晃，彰縣府指出，步道採取鋼結構，可能人多彈性位移大，沒有安全疑慮。

八卦山天空步道位於彰化八卦山大佛風景區，根據彰化縣政府提供的資料，天空步道結構為輕型鋼架，路線穿越彰化卦山路，順著八卦山大佛風景區的山勢興建，沿途設有7個出入口，步道全長約1公里，至於步道高度最高為16公尺，步道以八卦山大佛為起點，最後連接到彰化生活美學館。

為了迎接七夕情人節，彰化縣政府和彰化市公所合辦「天空步道幸福鵲橋點燈」活動，利用燈飾將天空步道裝飾成鵲橋，五彩繽紛的燈光，吸引不少民眾晚上來到天空步道欣賞夜景，由於人潮太多，彰化縣警察局還派出員警在週末假日管制交通，避免造成大塞車。

時代力量彰化縣議員吳韋達今天指出，有民眾反映，天空步道的跨橋在行走時會搖晃，由於明天就是七夕情人節，雖然天空步道有標示承載人數限制，但他們還是邀請彰化市公所和彰化縣政府人員來現場會勘，確認安全沒有問題。

彰化縣政府城市暨觀光發展處建設工程科長謝永宏則說，天空步道採用鋼結構，可能是因為人多彈性位移大，民眾行走時會感覺到搖晃，而天空步道有找專業技師認證安全沒有問題，也有設定人流管制，平常也會巡查維護，未來會跟市公所合作加派人員勸導，消除民眾疑慮。（編輯：謝雅竹）1080806