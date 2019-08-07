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失智嬤誤吞安全別針 插胃壁出血

最新更新：2019/08/07 17:29

（中央社記者趙麗妍台中7日電）80歲的賴姓婦人因罹患失智症，常常會將異物往嘴裡塞，有天賴婦因胃出血就診，檢查發現一個打開的安全別針插在胃壁上，先以特殊器械別針關上，再以內視鏡成功取出別針。

衛福部豐原醫院今天表示，賴姓婦人罹患失智症已有6年，婦人失智後習慣將異物往嘴裡塞，家人為避免意外發生，將能放到嘴巴裡的小飾品通通收起，婦人還是將一個安全別針塞到嘴裡，直到別針刺到胃壁出血，照了胃鏡，家人才知阿嬤又將異物放到嘴裡。

肝膽腸胃科醫師陳育佐表示，患者因胃出血安排胃鏡檢查，檢查過程中發現一個細長金屬物卡在胃壁上，造成胃出血，鏡頭拉近一看，竟是一個打開的安全別針，尖端位置硬生生插在胃壁裡。

經由電腦斷層判斷，安全別針尖端尚未刺穿胃壁，透過內視鏡方式將別針尖端從胃壁拔出，但要將打開的安全別針拿出來，過程勢必會造成咽喉及食道受傷。先藉由特殊器械，將打開的安全別針閉合，放置特殊管子保護咽喉及食道，成功取出安全別針。

陳育佐表示，失智患者容易誤吞身上容易拿得到的鈕釦、飾品等，如安全別針這種尖銳物，如果沒有及時取出，嚴重者恐造成胃壁破裂、腹膜炎，甚至導致敗血症死亡的可能性。（編輯：陳清芳）1080807

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