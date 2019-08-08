孟加拉爆發登革熱疫情 至少23人喪命

（中央社達卡8日綜合外電報導）孟加拉首都達卡某家大型醫療院所的陽台有張簡易病床，5歲大的阿那夫（Mohammad Ahnaf）小小身軀飽受登革熱折磨，躺在那兒性命垂危。

阿那夫的媽媽阿凱特（Shimul Akhter）明白兒子算是幸運的，因孟加拉爆發歷來最嚴重登革熱疫情，已有23人死亡而且許多患者根本無法獲得醫療照護。

自從今年元月起，將近3萬人因這起蔓延全國的疾病而入院治療，過去一週，每天約有2000人就醫。

不願具名的專家說：「這種情況猶如爆發大流行，但是沒有人承認。」他還說，實際罹患登革熱的人數可能比官方公布的還要多好幾倍，因官方數字是基於有限數據所得的結果。

恐慌逐漸蔓延，那些出現登革熱症狀的病患相當害怕，以致當醫療人員竭盡所能給予有限醫療資源時屢遭攻擊，而且有時還得動員軍隊維安。

醫療院所難以應付大量湧入的病患，病房外的每寸地板都鋪滿床墊，延伸至走廊及陽台。

登革熱的症狀類似流行性感冒，若惡化為出血型恐有致命之虞，根據世界衛生組織（WHO）指出，目前還沒有疫苗或特效藥可治療登革熱。

孟加拉國家醫療權利學會（National Health Rights Society）會長馬布博（Rashid-e-Mahbub）表示，導致這「國家災情」的其中原因之一是每年雨季開始前，缺乏完善的防蚊措施。

權威病毒學專家穆希（Saifullah Munshi）表示，達卡市區內大興土木，缺乏完善規劃的都市化，以及導致濕度激增與間歇降雨的氣候變遷，是有利於登革熱病媒蚊埃及斑蚊（Aedes aegypti）孳生的環境。

孟加拉衛生部門聲稱至今23人因罹患登革熱致死，不過衛生部門指出，由於驗證過程緩慢，因此官方版的死亡人數偏低。

而當地發行量最大的「曙光日報」（Prothom Alo）報導說，目前死亡人數將近100。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080808