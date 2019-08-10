更多編輯台推薦新聞：
前腳才寫動人信函給川普 金正恩後腳又射飛彈
國際

前腳才寫動人信函給川普 金正恩後腳又射飛彈

早安世界》路透：中國付費5台媒作紅色宣傳 收買台灣人心
早報

早安世界》路透：中國付費5台媒作紅色宣傳 收買台灣人心

圖輯／香港反送中延燒 民眾機場集會表達訴求
兩岸

圖輯／香港反送中延燒 民眾機場集會表達訴求

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

取代鳥類魚類 違規夾帶活體動物入境烏龜最常見

最新更新：2019/08/10 16:09

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）海關近期連續查獲違規夾帶活體烏龜入境案件，財政部關務署統計，從2017年起，烏龜逐漸取代鳥類、魚類，成為違反動保法入境的主要案件類型，件數占比達總案件9成以上。

關務署官員表示，7月15日及18日台北關接連在桃園機場第一航廈及快遞貨物中，查獲違規夾帶活體野生動物案件。一件為本國籍旅客從香港返台入境時，偷偷將3隻射紋陸龜及2隻斑點池龜綁在胯下想要夾帶入境，當場被海關查獲。

另一件為快遞貨物抽查案件，林姓進口人從馬來西亞報運15箱熱帶魚，但開箱查驗發現，其中1箱裝了2隻安哥洛卡陸龜，21隻棕靴稜背龜、27隻巴西龜及鱷魚3隻，總計53隻。

關務署官員指出，其中射紋陸龜、斑點池龜及安哥洛卡陸龜屬於一級保育類動物，棕靴稜背龜屬於二級保育類動物，台北關已將2案移送法辦，查獲的珍貴保育類活體動物，則暫時交由台北市立動物園飼養。

官員說，8月2日台北關在快遞貨物抽查時，又發現一起違規夾帶5隻紅圈鋸背龜案件；不人道的是，進口人將烏龜放在密封的餅乾盒中，導致其中1隻死亡。

關務署統計，2015年、2016年違反動保法夾帶野生動物入境的案件類型，都以鳥類，如綠繡眼，或是魚類，如貝氏孔雀鯛為大宗，另外還有昆蟲、螞蟻等；2017年起，夾帶烏龜案件數量開始增加，2018年全年違規夾帶入境動物43隻，今年至目前63隻，其中逾9成是烏龜。

官員分析，烏龜具有化煞等風水意義，作為長壽象徵，加上比狗、貓等一般寵物所需要的飼養環境較為單純，坊間一直存在飼養、送禮需求。

官員說，如果屬於珍奇稀少的品種，更是能賣到不少價錢，舉例來說，安哥洛卡陸龜1公分就價值1000美元，7月查獲的違規案就是進口一公、一母入境進行繁殖交配；綜合以上，才會持續存在違規夾帶誘因。

關務署強調，依野生動物保育法規定，活體野生動物及保育類野生動物產製品，除非經中央主管機關同意，否則不得輸入或輸出，違反者處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。（編輯：楊玫寧）1080810

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報