取代鳥類魚類 違規夾帶活體動物入境烏龜最常見

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）海關近期連續查獲違規夾帶活體烏龜入境案件，財政部關務署統計，從2017年起，烏龜逐漸取代鳥類、魚類，成為違反動保法入境的主要案件類型，件數占比達總案件9成以上。

關務署官員表示，7月15日及18日台北關接連在桃園機場第一航廈及快遞貨物中，查獲違規夾帶活體野生動物案件。一件為本國籍旅客從香港返台入境時，偷偷將3隻射紋陸龜及2隻斑點池龜綁在胯下想要夾帶入境，當場被海關查獲。

另一件為快遞貨物抽查案件，林姓進口人從馬來西亞報運15箱熱帶魚，但開箱查驗發現，其中1箱裝了2隻安哥洛卡陸龜，21隻棕靴稜背龜、27隻巴西龜及鱷魚3隻，總計53隻。

關務署官員指出，其中射紋陸龜、斑點池龜及安哥洛卡陸龜屬於一級保育類動物，棕靴稜背龜屬於二級保育類動物，台北關已將2案移送法辦，查獲的珍貴保育類活體動物，則暫時交由台北市立動物園飼養。

官員說，8月2日台北關在快遞貨物抽查時，又發現一起違規夾帶5隻紅圈鋸背龜案件；不人道的是，進口人將烏龜放在密封的餅乾盒中，導致其中1隻死亡。

關務署統計，2015年、2016年違反動保法夾帶野生動物入境的案件類型，都以鳥類，如綠繡眼，或是魚類，如貝氏孔雀鯛為大宗，另外還有昆蟲、螞蟻等；2017年起，夾帶烏龜案件數量開始增加，2018年全年違規夾帶入境動物43隻，今年至目前63隻，其中逾9成是烏龜。

官員分析，烏龜具有化煞等風水意義，作為長壽象徵，加上比狗、貓等一般寵物所需要的飼養環境較為單純，坊間一直存在飼養、送禮需求。

官員說，如果屬於珍奇稀少的品種，更是能賣到不少價錢，舉例來說，安哥洛卡陸龜1公分就價值1000美元，7月查獲的違規案就是進口一公、一母入境進行繁殖交配；綜合以上，才會持續存在違規夾帶誘因。

關務署強調，依野生動物保育法規定，活體野生動物及保育類野生動物產製品，除非經中央主管機關同意，否則不得輸入或輸出，違反者處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。（編輯：楊玫寧）1080810