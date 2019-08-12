台東熱氣球嘉年華 縣府估逾96萬人次造訪

（中央社記者李先鳳台東縣12日電）為期45天的2019台灣熱氣球嘉年華今晚將在鹿野高台閉幕，台東縣政府指出，閉幕並非結束，而是為明年10週年暖身；今年吸引逾96萬人次造訪，創造新台幣22億多元觀光效益產值。

台東縣交通及觀光發展處表示，2019台灣國際熱氣球嘉年華自6月29日開幕以來，為期45天的活動中幾乎吸引場場爆滿的人潮，雖然今年熱氣球嘉年華會碰上2次颱風，但在團隊努力下以最短的時間恢復場地，除首次挑戰大武濱海公園場次因颱風利奇馬影響而延至24日外，其餘場次均創下歷年最多人潮參與紀錄。

交觀處指出，今年台灣國際熱氣球嘉年華活動已吸引逾96萬人次造訪，再加計尚未計算的台東縣立體育場光雕及大武場光雕人數，預計可達101萬人次。依據交通部觀光局公告「2018年國人旅遊狀況調查」報告每人每次旅遊平均消費為2203元，可創造22億2500多萬元的觀光效益產值。

依據台東縣遊客人次統計資料顯示，今年7月份到訪台東的遊客人數創下歷年以來7月份的新高、達150萬餘人次；今年1至7月到訪台東人次也較民國107年同期成長11.81%，達508萬人次的新高。

閉幕光雕音樂會將以「童趣的夏天」為主題，將以多首動畫歌曲搭配多達21顆造型球呈現聲光效果，另邀請台東在地舞團表演及藝人邵雨薇壓軸演出，將吸引萬人進場欣賞。

交觀處表示，在鹿野高台展演45天的熱氣球嘉年華今晚閉幕，熱氣球光雕音樂會巡迴台東各鄉鎮的最後兩場將於16日在台東縣立體育場、24日在大武濱海公園上演，歡迎民眾把握機會前往欣賞。

台東縣政府提醒，今晚的閉幕光雕音樂會並不是結束，而是在為明年邁向熱氣球嘉年華10週年暖身，屆時將會呈現更大的驚喜，請民眾拭目以待。（編輯：戴光育）1080812