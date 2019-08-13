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吃紅肉會增加罹患乳癌風險 吃白肉可降低風險

最新更新：2019/08/13 19:06
一份研究對象涵蓋4萬2012名女性的報告指出，吃白肉能降低罹癌風險。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
一份研究對象涵蓋4萬2012名女性的報告指出，吃白肉能降低罹癌風險。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約13日綜合外電報導）「紐約時報」報導，研究人員發表報告指出，吃紅肉與罹患乳癌風險增加有關，吃白肉則能降低罹癌風險。研究人員約花7年追蹤4萬多名女性後，得出這個結論。

這項前瞻性分析，研究對象涵蓋4萬2012名女性，她們為全國性乳癌研究提供健康和飲食資料，研究人員追蹤她們平均7年半。研究結果刊登在國際癌症雜誌（International Journal of Cancer）。

相較於吃最少紅肉的1/4族群，吃最多紅肉的1/4族群，罹患侵略性癌症的風險高出23%。

相較於吃最少白肉的1/4族群，吃最多白肉的1/4族群，罹患侵略性癌症的風險減少15%。

對停經後婦女，這項關聯性更強。

這項研究控制的變數包括年齡、體能活動、身體質量指數（BMI）、卡路里消耗量以及其他飲食與健康特徵。

當女性所吃的全部肉類維持不變，並把紅肉換成白肉時，這項關連性特別強。在這個統計模型中，相較於吃最多紅肉的族群，吃最多白肉族群的罹癌風險減少28%。

研究報告資深作者、美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）流行病學家桑德勒（Dale Sandler）表示，先前多項研究曾檢視這項關連性，但得出不一致結果。

「我們的研究證實，吃白肉能減低你罹癌的風險，吃紅肉則會增加少量風險。如果女性少吃紅肉，就能降低罹癌風險。」（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1080813

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