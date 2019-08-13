中秋節做公益 吃月餅買水果助弱勢團體

（中央社記者郝雪卿台中13日電）中秋節快到了，台中市一家連鎖咖啡店今天宣布，購買月餅禮盒1盒，就捐出50元給衡山基金會；而創世基金會台中分院及中華民國唐氏症基金會也推出禮盒，歡迎大家團購。

「愛無礙、愛不漏」，連鎖咖啡店85度C今年推出10款月餅禮盒，9月13日前預購享85折外，更攜手衡山基金會，只要購買其中的小城典藏禮盒1盒，就捐出新台幣50元給衡山基金會，作為修繕弱勢家庭居家環境的經費。

85度C行銷公關副總鐘靜如表示，衡山基金會成立的衡山行善團，主要協助身障弱勢家庭，修繕整理家屋，盼能透過這次活動拋磚引玉，希望能籌募50萬元，作為公益基金為這些弱勢家庭，盡一份心力。

中華民國唐氏症基金會今天舉辦「2019中秋送愛送團圓－柚甜、餅香、愛滿唐」活動，呼籲社會大眾購買基金會中秋禮盒，給予這群心智障礙者，最即時的助益。

創世基金會台中分院成立已屆29年，院內許多設備已老舊，台中分院在中秋節前與台中石岡小鎮梨園合作推出「優質新興梨」，並與花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村柚農合作，推出「友善文旦柚」，歡迎企業及民眾團購，不僅可幫助在地小農，還能幫助安養院更新老舊設備及安養服務，也可二度公益轉贈植物人家屬及弱勢家庭。（編輯：謝雅竹）1080813