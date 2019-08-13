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施工挖破台塑油管 台電：管線位置與設計圖有異

最新更新：2019/08/13 21:43
台電13日下午在桃園竹圍漁港周邊施工時不慎挖斷台塑柴油管線，導致柴油外漏，污染南崁溪出海口，海巡人員獲報到場進行吸油棉及攔油索放置鋪設，避免污染擴大。（海巡署北部分署第八岸巡隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月13日
台電13日下午在桃園竹圍漁港周邊施工時不慎挖斷台塑柴油管線，導致柴油外漏，污染南崁溪出海口，海巡人員獲報到場進行吸油棉及攔油索放置鋪設，避免污染擴大。（海巡署北部分署第八岸巡隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月13日

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）台電不慎挖破台塑油管，致桃園竹圍漁港約1500公升油外洩，台電表示，研判是管線位置與設計圖不一，才挖破油管，未來進行工程時，將加強確認管線位置，避免類似事件再發生。

台電今天在桃園竹圍漁港附近施工，不慎挖破台塑管線，造成大約1500公升柴油外洩。台電表示，推測是管線實際位置與台塑設計圖不一致，才導致挖破油管。後續進行打設擋土樁作業時，將加強確認管線位置，避免類似狀況再發生。

台電說明，施工前均依規定辦理管線試挖、管線資料套繪，施工前均請台塑人員赴現場，確認位置無誤後才施作。

台電指出，台電事發後立即聯繫台塑關閉油管，配合清理現場作業，也派出吸油車並布設吸油棉清除溢油，同時開挖修復破損油管，初步研判溢油對南崁溪的影響已降至最低。（編輯：林興盟）1080813

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