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登革熱疫情擴散
衛福部疾管署6月18日宣布，高雄新增一例本土登革熱個案，並表示高雄登革熱群聚已發展到次波感染。台南市也出現首例登革熱本土病例。目前南台灣登革熱疫情較趨緩，桃園市、新北市相繼出現首例本土登革熱病例。
登革熱疫情擴散
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登革熱疫情擴散3/22

新北本土登革熱同事罹病 雙北共防治

最新更新：2019/08/15 11:21
新北市政府衛生局15日表示，首例本土登革熱病患的接觸者也證實確診罹患登革熱；已針對登革熱患者住家與周邊住戶，入內噴灑消毒。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月15日
新北市政府衛生局15日表示，首例本土登革熱病患的接觸者也證實確診罹患登革熱；已針對登革熱患者住家與周邊住戶，入內噴灑消毒。（衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月15日

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市中和本土性登革熱的接觸者同事，也罹患登革熱。市府今天表示，目前掌握新患者接觸3人，沒有疑似症狀，永和區的住家也完成消毒，並請台北市隨時調整疫情防治策略。

新北市府衛生局今天表示，14日採檢送驗的中和區本土登革熱病例（案1）的接觸者，經衛福部疾病管制署檢驗確診也罹患登革熱。新增病例為永和區保安里55歲男性（案2），與案1為同事關係。

衛生局說，由於兩名患者為同事，已轉知公司所在地的台北市府衛生局，將依台北市更多疫情調查資訊，隨時調整防治策略，並密切監測疫情發展。

衛生局表示，案2確診前，已完成疫情調查及住家永和區保安里周遭環境調查與清除孳生源、住家戶外半徑200公尺噴灑消毒。

衛生局說，針對案2住家周圍半徑50公尺，逐戶入內消毒與擴大疫調、健康監測，並針對患者活動範圍執行區塊防治噴消與環境孳清；已掌握案2接觸者3人，無疑似症狀。（編輯：唐聲揚）1080815

地機族
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