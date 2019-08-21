落實交通政見 時力彰縣議員籲成立交通局

時代力量彰縣議員吳韋達（圖）21日開記者會指彰化縣長王惠美提捷運政見，又到英國參訪考察輕軌，若真的重視交通建設，應儘速成立交通局或在工務處增設交通管理科。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年8月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）時代力量彰縣議員吳韋達今天開記者會指彰化縣長王惠美提捷運政見，又到英國參訪考察輕軌，如果真的重視交通建設，就應儘速成立交通局或在工務處增設交通管理科，不要再拖。

針對議員要求，彰化縣政府發出新聞稿回應說，工務處是交通主管單位，未來將重新盤整跨局處交通業務，且為發揮完整統合交通規劃治理功能，將增設「交通管理科」，進用交通行政職系專業人才，因應本縣智慧交通發展趨勢，也會把增設交管科的提案送進議會。

彰化縣長王惠美在競選縣長時就提出南彰化興建捷運政見，受邀前往英國參加愛丁堡圖書館節活動時，也參訪愛丁堡市輕軌和公車等大眾運輸系統運作情形，展現對交通建設的重視。

時代力量彰化縣議員吳韋達今天開記者會，呼籲縣長王惠美如果重視交通建設，應儘速成立交通局或落實先前承諾在彰化縣政府工務處增設交管科。

吳韋達出示王惠美擔任彰化縣議員時的提案，指王惠美當議員時就曾要求當時縣政府成立交通處，且王惠美這次花錢到英國參訪，他身為民意代表有必要請教縣長此行獲得什麼。

吳韋達說，他在議會開會時和藍綠議員一起推動增設或改制成立交通旅遊局，縣府則回文說明將在工務處底下增設交通管理科，但工務處已經有運輸管理科，就會疊床架屋，更何況原先運管科只有科長1人出身交通專業，人員不足以處理彰化縣交通運輸業務，希望縣政府不要再迴避，在接下來的議會臨時會或定期會要有具體作為。（編輯：翁翠萍）1080821