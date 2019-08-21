電子煙毒害滲透校園 青少年使用率超越成人

（中央社記者張茗喧台北21日電）美國開放電子煙後，國、高中生使用率6年內竄升逾4倍。國健署表示，台灣雖未開放電子煙，卻多達3.8萬名國、高中生使用電子煙，使用率已超越成人，盼儘速修法強化管制及罰則。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，美國開放電子煙以來，不僅電子煙使用率大幅上升，使用族群更以青少年為主。根據美國「全國青少年吸菸行為調查」，2018年美國國中生與高中生使用電子煙的盛行率已竄升至4.9%、20.8%，比2012年分別成長約4.5倍及7.4倍。

值得注意的是，相同情況也悄悄蔓延到台灣。國健署菸害防制組組長羅素英接受中央社記者訪問時表示，去年國健署進行「青少年吸菸行為調查」結果顯示，國、高中生吸電子煙比率分別為1.9%及3.4%，遠高於成人的0.6%；據推估，全台使用電子煙的國、高中生約有3萬8000多人，其中有30%國中生、20%高中生從未接觸過傳統菸品。

羅素英說，不論台灣、美國調查都顯示，新興菸品對於青少年的吸引力遠高於成人，即使美國、韓國、日本均禁止販售電子煙給未成年人，也很難避免青少年使用率竄升；反觀台灣，法令雖未開放電子煙，青少年使用率仍高於成人。

羅素英指出，近年許多電子煙業者透過網路、實體店面非法販售電子煙，打著「維他命棒」、「電子果汁」等名義吸引兒童、青少年嘗試，甚至強調電子煙油沒有尼古丁，不會對身體造成危害。

然而，事實卻不是如此，食品藥物管理署去年檢測1102件電子煙油，有超過80%驗出尼古丁成分，不僅會影響青少年認知發展，還會增加肺部疾病、癲癇風險。更重要的是，這些未經查核的電子煙油依法歸類為藥品，未經核准擅自製造或輸入都屬於偽禁藥，最高可處10年以下有期徒刑，併科新台幣1億元以下罰金。

羅素英說，世界衛生組織（WHO）近年已發表聲明強調，不論傳統菸品或新興菸品都會對人體產生危害，新興菸品除了含有具成癮性的尼古丁，更含有甲醛等多種致癌或有害物質。

為防電子煙氾濫，衛福部召集各部會合作防範電子煙，包括海關加強攔檢、追查學童電子煙購買通路、教育部同時開發相關教材等，去年國健署也和地方衛生單位合作，針對電子煙、涼菸糖等形狀類似菸的產品稽查超過30萬次，一共開罰44萬元。

羅素英強調，國健署近年已提出「菸害防治法」修正草案，包括全面禁止電子煙輸入、製造、販售，公共場所禁止使用電子煙且不可提供電子煙給未滿18歲青少年；此外，製造、輸入電子煙罰則也將從現行1萬至5萬元提高到5萬至50萬元，違法販售者罰則從1000至3000元提高到1萬至5萬元。

羅素英說，目前草案已送立法院完成一讀，必須等待二、三讀才能正式上路，屆時也會研議將近年頗具爭議的加熱式菸品一併納入法令禁用；此外，民眾若看到疑似非法販賣電子煙的資訊，也可以市話撥打免付費專線（0800-285-000）檢舉。（編輯：張芷瑄）1080821