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颱風白鹿來襲
颱風白鹿24日下午約4時從高雄楠梓附近出海，侵襲期間已知造成6人受傷。氣象局晚間11時30分解除台灣本島的陸上颱風警報，離島的澎湖、金門仍在陸上警戒範圍。
颱風白鹿來襲
新聞專題
颱風白鹿來襲7/30

颱風致11萬戶停電 台電冒雨搶修今晚復電99.4%

最新更新：2019/08/24 21:55
颱風白鹿24日下午1時登陸恆春半島，造成恆春半島停電戶數達5626戶，台電人員緊急進行搶修。（台電提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月24日
颱風白鹿24日下午1時登陸恆春半島，造成恆春半島停電戶數達5626戶，台電人員緊急進行搶修。（台電提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月24日

（中央社記者潘姿羽台北24日電）颱風白鹿帶來強風豪雨，在各地造成停電災情，經台電統計，截至晚間9時，累積造成全台約11萬戶停電，台電動員超過1300名搶修人力，預計今晚12時止，復電比例可達99.4%。

颱風白鹿24日來襲，台東卑南鄉往紅葉村的山路上，強風吹倒大樹，壓斷台電高壓饋線，台電人員努力在風雨中搶修。（台電提供）中央社記者潘姿羽傳真　108年8月24日
颱風白鹿24日來襲，台東卑南鄉往紅葉村的山路上，強風吹倒大樹，壓斷台電高壓饋線，台電人員努力在風雨中搶修。（台電提供）中央社記者潘姿羽傳真　108年8月24日

颱風白鹿侵襲南台灣，強烈風雨造成土石流及樹木、電線桿傾倒，導致停電災情；截至晚間9時，全台約有11萬戶停電，高雄市累積停電約3萬9千戶最多、台東縣約3萬5千戶居次，第3至第5依序是屏東縣約1萬4千戶、南投縣約1萬戶及台南市約6千戶。

因應颱風停電災情，台電今天動員全國各單位超過1300名搶修人力，並派出超過400輛工程車、昇空車與吊臂車，及逾200台發電機與抽水機等，在確保人身安全無虞前提下，於風雨中全力投入電力搶修。

台電晚間發布新聞稿表示，颱風白鹿於下午出海，南部地區持續的風雨仍帶來後續停電災情，目前已修復10萬3千戶，預計可再恢復約5700戶供電，今晚12時止，復電比例可達99.4%。

至於剩下約660戶，台電解釋，主要位於台東的太麻里、池上，以及花蓮富里，嘉義阿里山與屏東瑪家鄉，因土石流、溪水暴漲、道路中斷及交通管制封路等情況未能復電，台電會在明天待相關狀況排除後，隨即投入搶修。（編輯：楊玫寧）1080824

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