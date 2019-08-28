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無人駕駛電動巴士年底測試 新北朝智慧交通邁進

最新更新：2019/08/28 13:25
新北市政府交通局長鍾鳴時28日在市政會議中報告，自動駕駛電動巴士預計108年底在淡海新市鎮測試運轉半年，開放民眾免費體驗接駁淡海輕軌，以瞭解民眾對無人駕駛公車接受程度，發掘問題並改善。（交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月28日
新北市政府交通局長鍾鳴時28日在市政會議中報告，自動駕駛電動巴士預計108年底在淡海新市鎮測試運轉半年，開放民眾免費體驗接駁淡海輕軌，以瞭解民眾對無人駕駛公車接受程度，發掘問題並改善。（交通局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府交通局今天表示，自動駕駛電動巴士預計今年底在淡海新市鎮測試運轉半年，開放民眾免費體驗接駁淡海輕軌，以瞭解民眾對無人駕駛公車接受程度，並改善偏鄉的交通運輸。

新北市府交通局長鍾鳴時今天在市政會議中，簡報新北邁向智慧交通城的作法。他說，自動駕駛電動巴士測試運轉計畫，有別於其他縣市一個月的測試期，新北向交通部爭取2年新台幣5000萬元的「自動巴士運轉計畫」，導入運輸系統接駁測試。

鍾鳴時表示，預計今年底在淡海新市鎮測試運轉半年，並開放民眾免費搭乘體驗。他說，新北市的無人車環境並不是全國第一處實施，無人駕駛公車將在淡海新市鎮推出600公尺長，單點對開的無人駕駛電動巴士。

他表示，無人電動巴士將與相關智慧系統、輕軌系統資訊交換銜接。兩年內延伸為環狀線多點、多車的運行，希望測試與其他環境介面的衝擊與民眾接受度、安全性、保險與法律層面等。

鍾鳴時說，發掘問題並改善後，盼望乘客未來可改變乘車習慣，對無人駕駛電動巴士的安全增加信心，將來透過新科技與綠能運輸，不但作為輕軌的接駁工具，也可以改善偏鄉環境的交通運輸。

另外，市府將以大數據結合天候氣象與高速公路、鐵路的環境變化，開發新的智慧多元數據交通控制平台。

鍾鳴時說，今年初，汐止大塞車引發民怨，交通局運用氣象、尖峰時段旅行時間等大數據導入交控系統，在汐止大同路、新台5線架設閉路監視器和etag監控路網，建置多元資訊交控平台。

他說，這套系統可自動反應塞車預警及車禍通報，即時調整號誌和疏導交通，交通局已計畫將這套系統平台融合市區交控，及高速與快速道路協控，預計於2022年前完成智慧運輸中心。

市長侯友宜聽取報告後，無人駕駛電動巴士的安全與便利性是作好人本安全與科技交通的關鍵，他也建議智慧運輸中心擴充資訊的串連，融合消防與警政系統的資訊，改善整個新北交通體質。（編輯：李錫璋）1080828

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