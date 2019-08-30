健保平均眷口數調降 90萬雇主受惠

（中央社記者陳偉婷台北30日電）健保署今天公告，全民健康保險調降平均眷口數，從現行0.61降至0.58，約有90萬雇主可少繳健保費，但健保收入估計一年因此少收新台幣47億元，明年元旦上路。

衛生福利部中央健康保險署公告，全民健保第1類第1目至第3目被保險人所屬的投保單位或政府應負擔的眷屬人數為0.58人，並自109年1月1日起實施。

健保費的計算，雇主除了負擔員工60%的健保費，也要分擔員工眷口的健保費。由於每個員工眷口數不同，因而以平均眷口數計算，依健保法施行細則規定，平均眷口數須每年公告調整。

健保平均眷口數自2016年以來已3年未調整，部分健保會委員有意見，認為台灣出生率愈來愈低，目前平均眷屬人數確實低於2016年公告的平均眷屬人數，且經濟條件面臨挑戰，希望健保署依法調降平均眷口數。

健保署長李伯璋晚間受訪表示，平均眷口數調整對健保財務影響很大，從0.61降低到0.58，健保一年要減少47億元，其中企業主減少30億元，政府則減少17億元。雖對健保財務有影響，但健保署依法行政。

健保署副署長蔡淑鈴表示，健保費雖會因調降平均眷口數少收，但基本工資調漲或經濟、薪資成長等因素，健保費也會因此增加，加上目前健保安全準備金仍有1900多億元，距離調整保費還有一段距離。（編輯：張芷瑄）1080830