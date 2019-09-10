高雄鳳山登革病毒第一型群聚 慎防交叉感染

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署今天公布，高雄市鳳山區出現本土登革熱家庭群聚，感染登革病毒第一型。目前高雄已有3種登革病毒現蹤，應嚴密防蚊，避免交叉感染增重症風險。

衛生福利部疾病管制署晚間公布，高雄市新增2例本土登革熱病例，均為鳳山區國富里20多歲男性，兩人為同住家人，近期未出國，其中一人自6日於台中訪友時出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、紅疹症狀，9日確診，也增加把疫情帶到台中風險，另一人則是採檢後確診。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，兩人經檢驗都是感染登革病毒第一型；目前高雄市累計有3例登革第一型個案，加上先前已現蹤的登革病毒第二、第四型，若疫情持續流行，也增加交叉感染致重症的風險。

羅一鈞指出，依2個案發病日及活動史初步研判，於國富里社區感染的可能性較高，為一起家庭群聚事件，感染源待釐清。

登革熱（Dengue fever）是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。分為第一、第二、第三和第四種血清型別，每一型都具有能感染致病的能力。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但對於其他型別的登革病毒僅具有短暫的免疫力，還是有可能再感染其他血清型別病毒。當患者重複感染2種不同登革病毒，可能增加重症風險。

今年截至目前，國內累計83例本土登革熱病例，為高雄市54例、台南市25例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有372例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以菲律賓、越南及柬埔寨為多。

羅一鈞表示，近日部分地區仍有零星降雨，籲請民眾雨後應加強環境巡查，澈底清除積水，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：張雅淨）1080910