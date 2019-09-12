搶中秋商機 百貨零售業推消費優惠與特色伴手禮

（中央社記者吳柏緯台北12日電）中秋連假即將來臨，百貨零售業者看準商機，紛紛推出連假期間限定優惠拉抬買氣。除了令人眼花撩亂的秋節伴手禮之外，還有不少消費優惠與特色活動搶占連假檔期。

購物中心Global Mall在9月13至15日的中秋連假期間，推出滿額回饋的活動，在新北中和、桃園A8及屏東店刷聯名卡，單店單筆滿新台幣1000元即可享3%回饋；在板橋車站、南港車站、林口A9與新左營車站的店面，消費滿500元即可享3%回饋。

零售業者MUJI無印良品則在9月12日至15日推出期間限定活動，在這段期間消費者只要使用手機APP MUJI passport，在實體門市消費，里程以10倍贈送，累積一定的里程數後，可換成MUJI購物點數並用於消費。

除了消費優惠外，也有不少業者推出特色伴手禮搶攻中秋檔期。

板橋大遠百搭配正在進行的韓國展，展出不少韓國人喜愛的中秋伴手禮，其中以多種藥材與嫩雞熬出的美味人蔘雞湯詢問度最高，過去曾創下日賣千組的紀錄；誠品則推出「誠品生活號」期間限定店，並引進日本最熱賣「麝香葡萄」與超人氣網購甜點「一生懸命奶酪起司蛋糕」，供民眾選購作為秋節禮盒。

微風超市則搭配和牛祭活動，推出日本和牛多部位禮盒，讓消費者可以一次享用到和牛的不同部位，並且在中秋烤肉時大快朵頤。（編輯：趙蔚蘭）1080912