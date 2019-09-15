本土屈公病疫情又擴 新莊添首例就醫7次難確診

（中央社記者陳偉婷台北15日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，新北市新增3例本土屈公病個案，除中和區外，新莊區也有民眾因爬國強嶺感染，且症狀持續數週、就醫7次都未能確診。

疾管署下午發布新聞稿指出，新北市新增3例本土屈公病病例，為中和區內南里80多歲女性（案1）、中和區內南里60多歲男性（案2）及新莊區立基里50多歲女性（案3）。

此3人陸續在8月20日至9月10日間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節痛、手指關節腫脹等症狀就醫，3人皆於9月12日經醫院通報疑似登革熱、屈公病或茲卡病毒感染症案病例，經檢驗排除登革熱及茲卡，3人都檢驗確診屈公病。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，3名個案在可能被感染期間都沒出國，案1及案2平時活動地以中和區內南里住家及周邊社區為主，2人住家與中和區群聚事件前幾名個案住家相近，且鄰近國強嶺。案3平時活動地雖以新莊區住家周邊為主，但假日也會前往中和區國強嶺登山，發病前曾2度到國強嶺步道登山。目前中和群聚案已累計10人確診。

羅一鈞說，值得注意的是，案3在8月20日即發病，為此群聚案最早發病者，症狀包含發燒、關節痛等，且症狀持續3週之久，可能因位於新莊，歷經7次就醫都沒有被警覺到可能是屈公病，直到近日中和群聚新聞爆發，加上有國強嶺活動史，個案才通知衛生單位，又到醫院採檢才確診。

羅一鈞也表示，目前感染屈公病者多為中老年人，一旦出現關節疼痛等屈公病症狀，很容易誤以為是「老化導致的骨頭痛」。如案2的60餘歲男性，因關節疼痛到診所就醫，但被診斷成痛風。尤其屈公病也容易和登革熱混淆，如果民眾持續出現症狀、就醫無法緩解，又曾有相關活動史，應提高警覺，可能是屈公病。

人類遭到受屈公病病毒感染的蚊子叮咬後2到12天才會發病，典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約1成患者會出現慢性關節疼痛，其他症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等。

今年截至目前，台灣共77例屈公病病例，其中11例為本土病例，均居住新北市（中和區8例、新莊區、新店區及土城區各1例）；另境外移入病例66例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家以緬甸46例為多、其次為泰國10例，近1個月新增病例感染國家以緬甸為主。

羅一鈞表示，如果民眾曾到東南亞國家，尤其是緬甸、泰國、馬爾地夫等，都是屈公病高風險國家，應多加注意。（編輯：管中維）1080915