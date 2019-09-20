美逾500人因電子菸染肺病 醫師呼籲禁止輸入

董氏基金會20日表示，美國因電子菸染肺病的患者從380人暴增至580人，近日就連加拿大也傳出病例。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者張茗喧台北20日電）董氏基金會今天表示，美國因電子菸染肺病的患者從380人暴增至580人，近日就連加拿大也傳出病例。醫師呼籲，唯有全面禁止輸入、製造、販賣，才能保障民眾健康

董氏基金會今天發布新聞稿分享美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新週報指出，美國罹患「電子菸肺部疾病」的病例已由380人增至530人，其中7人已死亡，由於部分病患的症狀嚴重，預期死亡人數還會增加。

董氏基金會今天發布新聞稿指出，根據這份週報，罹患電子菸肺部疾病的美國患者當中，2/3是18到34歲年輕族群，超過半數不到25歲，35歲以上中壯年族族群也占約17%，可見電子菸造成的嚴重肺病不只發生在青少年身上，成年人同樣身處風險當中。

此外，董氏基金會也說，去年才開放成人合法使用電子菸的加拿大，也在這兩天傳出首位因電子菸導致嚴重呼吸疾病的確診病患，根據當地媒體報導，患者是一名18歲高中生，一度生命垂危住進呼吸重症加護病房，所幸目前已出院。

台灣並沒有開放電子菸；市售的電子煙、電子霧化器並不燃燒或使用菸葉，若含尼古丁，則依藥事法規定，須辦理藥品查驗登記。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，即便電子菸造成的病例不斷攀升，菸商仍認為是患者吸入含有維他命E醋酸酯的電子菸，但實際上，這些患者的共同特點就是吸食電子菸；此外，流行病學研究發現電子菸使用者發生急性心肌梗塞風險是一般人2.2倍，發生肺部疾病風險2.6倍。

郭斐然說，電子菸已確定至少有41種有害化學物質，美國研究指出，電子菸所含的尼古丁會改變青少年大腦發育，導致反應遲鈍，增加焦慮症風險，唯有全面禁止輸入、製造、販賣，才能保障民眾健康。（編輯：陳清芳）1080920