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走私尼古丁原料製電子菸油 刑事局逮5人送辦

最新更新：2019/09/30 13:50
江姓男子等5人涉嫌組成電子菸油集團，向美國與中國地區訂購走私尼古丁原料，再將尼古丁、各類香精及色素等物調配後分裝自創品牌販賣，刑事局組成專案小組偵辦，查扣市值約新台幣2000萬元成品與半成品。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年9月30日
江姓男子等5人涉嫌組成電子菸油集團，向美國與中國地區訂購走私尼古丁原料，再將尼古丁、各類香精及色素等物調配後分裝自創品牌販賣，刑事局組成專案小組偵辦，查扣市值約新台幣2000萬元成品與半成品。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年9月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）江姓男子等5人涉嫌組成電子菸油集團，走私尼古丁原料，混和香精及色素等物後販賣，刑事局組成專案小組偵辦，查扣市值逾2000萬元成品與半成品，訊問後依藥事法等罪嫌送辦。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊今天表示，警方在4月間接獲情資指出，台中地區有集團以合法掩護非法方式，利用跨境快遞貨物，夾藏含有列管藥物尼古丁成分原料走私入境，再將尼古丁調劑、分裝成電子菸油後販賣。

案件經報請台中地檢署檢察官指揮，由刑事局偵查第六大隊第四隊、保安警察第三總隊第一大隊基隆偵查分隊、台中市警察局刑警大隊、調查局中部地區機動工作站與台中市食品藥物安全處共組專案小組偵辦。

專案小組深入追查後發現，電子菸油集團以江姓主嫌為首，先向美國、中國地區訂購走私尼古丁原料，再將尼古丁、各類香精及色素等物調配後，分裝入瓶販賣，並自創電子菸油品牌「茶道」，江姓主嫌並陸續招募員工，以企業化經營一條龍式的不法電子菸油集團。

辦案人員歷經半年的偵查蒐證後，19日動員26名警力、兵分5路，前往台中市西屯區、北屯區及潭子區等地執行搜索及拘提，共計查獲江姓主嫌等5人到案，並查扣電子菸油7057瓶、添加用香料、添加原料、電子菸機等贓證物，初估市值約新台幣2000萬元。

警方訊問後依違反懲治走私條例及藥事法等罪嫌，將江男等5人移送台中地檢署偵辦。（編輯：林沂鋒）1080930

江姓男子等5人涉嫌組成電子菸油集團，刑事局動員警力兵分多路，查扣電子菸油、添加用香料、添加原料、電子菸機等贓證物，初估市值約新台幣2000萬元。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年9月30日
江姓男子等5人涉嫌組成電子菸油集團，刑事局動員警力兵分多路，查扣電子菸油、添加用香料、添加原料、電子菸機等贓證物，初估市值約新台幣2000萬元。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真　108年9月30日
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