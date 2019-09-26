更多編輯台推薦新聞：
林懷民交棒鄭宗龍 衛報：改變台灣的超級英雄
文化

林懷民交棒鄭宗龍 衛報：改變台灣的超級英雄

敘利亞內戰故事 女孩與盲眼牧羊人跨越邊界不畏命運考驗
國際

敘利亞內戰故事 女孩與盲眼牧羊人跨越邊界不畏命運考驗

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

羅慧夫基金會贈醫療儀器 嘉惠印尼唇顎裂患者

最新更新：2019/09/26 12:26
羅慧夫顱顏基金會致贈一套全新鼻咽內視鏡給印尼Cipto Mangunkusumo醫院。基金會執行長王金英（左2）、中華民國駐印尼代表處政務組長黃峻昇（左）與醫院官員出席24日的捐贈典禮。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月26日
羅慧夫顱顏基金會致贈一套全新鼻咽內視鏡給印尼Cipto Mangunkusumo醫院。基金會執行長王金英（左2）、中華民國駐印尼代表處政務組長黃峻昇（左）與醫院官員出席24日的捐贈典禮。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月26日

（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）台灣羅慧夫顱顏基金會24日贈與印尼國家綜合醫院一套全新鼻咽內視鏡，盼改善印尼因缺乏設備而無法以外科手術治療唇顎裂患者語言障礙的困境，每年可望嘉惠200名患者。

捐贈儀式24日在Cipto Mangunkusumo醫院舉行，羅慧夫顱顏基會執行長王金英、代表處政務組長黃峻昇及Cipto Mangunkusumo醫院官員共同出席，見證台灣印尼醫療合作成果。

中華民國駐印尼代表處25日發布新聞稿指出，這套鼻咽內視鏡價值2萬3000美元（約新台幣72萬元），將能幫助醫生評估唇顎裂患者的醫療需求，開展顎胭閉鎖不全等外科手術治療，幫助患者解決語言問題。

代表處指出，印尼是全球第4大唇顎裂人口國，每600名新生兒就有1名唇顎裂患者，每年約9000名唇顎裂新生兒，但印尼僅有約200名整形外科醫師，無法滿足患者需求。

代表處指出，羅慧夫顱顏基金會捐贈鼻咽內視鏡將可大幅提升Cipto Mangunkusumo醫院的治療技術，並符合台灣新南向政策「以人為本」的核心價值，以及聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係」的精神，造福更多印尼唇顎裂患者。

代表處指出，羅慧夫顱顏基金會2004年起與印尼種子醫療團隊合作進行唇顎裂義診及種子醫療人員培訓，至今年8月底，共有135名印尼貧困患者獲得免費手術，12名種子醫療人員在台灣長庚醫院顱顏中心完成培訓後已返回印尼發展顱顏團隊醫療，幫助患者獲得治療。（編輯：陳永昌）1080926

羅慧夫顱顏基金會致贈的全新鼻咽內視鏡價值約新台幣74萬元，每年可望嘉惠印尼200名唇顎裂患者。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月26日
羅慧夫顱顏基金會致贈的全新鼻咽內視鏡價值約新台幣74萬元，每年可望嘉惠印尼200名唇顎裂患者。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月26日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報