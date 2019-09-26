羅慧夫基金會贈醫療儀器 嘉惠印尼唇顎裂患者

羅慧夫顱顏基金會致贈一套全新鼻咽內視鏡給印尼Cipto Mangunkusumo醫院。基金會執行長王金英（左2）、中華民國駐印尼代表處政務組長黃峻昇（左）與醫院官員出席24日的捐贈典禮。（中華民國駐印尼代表處提供）中央社記者石秀娟傳真 108年9月26日

（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）台灣羅慧夫顱顏基金會24日贈與印尼國家綜合醫院一套全新鼻咽內視鏡，盼改善印尼因缺乏設備而無法以外科手術治療唇顎裂患者語言障礙的困境，每年可望嘉惠200名患者。

捐贈儀式24日在Cipto Mangunkusumo醫院舉行，羅慧夫顱顏基會執行長王金英、代表處政務組長黃峻昇及Cipto Mangunkusumo醫院官員共同出席，見證台灣印尼醫療合作成果。

中華民國駐印尼代表處25日發布新聞稿指出，這套鼻咽內視鏡價值2萬3000美元（約新台幣72萬元），將能幫助醫生評估唇顎裂患者的醫療需求，開展顎胭閉鎖不全等外科手術治療，幫助患者解決語言問題。

代表處指出，印尼是全球第4大唇顎裂人口國，每600名新生兒就有1名唇顎裂患者，每年約9000名唇顎裂新生兒，但印尼僅有約200名整形外科醫師，無法滿足患者需求。

代表處指出，羅慧夫顱顏基金會捐贈鼻咽內視鏡將可大幅提升Cipto Mangunkusumo醫院的治療技術，並符合台灣新南向政策「以人為本」的核心價值，以及聯合國永續發展目標第17項「夥伴關係」的精神，造福更多印尼唇顎裂患者。

代表處指出，羅慧夫顱顏基金會2004年起與印尼種子醫療團隊合作進行唇顎裂義診及種子醫療人員培訓，至今年8月底，共有135名印尼貧困患者獲得免費手術，12名種子醫療人員在台灣長庚醫院顱顏中心完成培訓後已返回印尼發展顱顏團隊醫療，幫助患者獲得治療。（編輯：陳永昌）1080926