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新北銀髮免費塗氟護齒 接種肺炎鏈球菌疫苗

最新更新：2019/09/27 11:33

（中央社記者黃旭昇新北27日電）為照護長者口腔健康留住真牙，新北市府除續辦「長春固齒季」，今天宣布擴大安排牙醫師到長者共餐據點衛教，及擴大接種年齡範圍，65歲以上長者可免費接種「肺炎鏈球菌疫苗」。

市府衛生局今天表示，牙齒與健康關係密切，咀嚼影響吞嚥、消化及吸收功能。日本在西元1989年提倡「8020」口腔保健運動，80代表日本人的平均壽命，20是指至少擁有20顆自然牙齒。

新北市府訂定「長春固齒季」期間，65歲以上長者，到合約醫療院所牙科門診塗氟，免收掛號費，盼提升高齡人口健康牙齒；希望每位長者到80歲，都能保有20顆牙齒，可良好咀嚼所有的食物，吸收豐富的營養。

衛生局表示，補助裝假牙只能治標，口腔疾病如齲齒、牙周病是口腔最常見的問題，清潔口腔與規律看牙醫才是根本的方法。牙齒琺瑯質以氟化物形成防護膜，使牙齒更堅固，降低齲齒。

除「長春固齒季」，市府今年擴大與新北市牙醫師公會合作，定期至長者共餐據點宣導口腔衛教保健知識、教導貝氏刷牙法、如何使用牙線與牙間刷，讓長者正確潔牙。

另外，衛生局表示，統計民國107年國人十大死因，肺炎排名第3，有1萬3000餘人死亡，其中65歲以上長者佔9成。肺炎鏈球菌可引發多種疾病，常見的有中耳炎和肺炎，甚至引發腦膜炎、心包膜炎、骨髓炎、關節炎及敗血症等，甚至死亡。

防止感染肺炎鏈球菌，最有效的方法就是施打疫苗。目前中央政府提供75歲以上長者免費接種1劑。新北市府衛生局今年再擴大，設籍新北市滿65歲且未曾接種者，年底時都可免費接種1劑肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局說，9月27日起至12月31日，凡設籍新北65歲以上長者至合約牙科院所，享免掛號費及免費塗氟1次及限量贈品。另針對15個偏遠地區，衛生局也調派2輛口腔醫療巡迴車加強服務。肺炎鏈球菌疫苗則於年底開打。（編輯：方沛清）1080927

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