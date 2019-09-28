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高雄市登革熱再添1例 天轉涼疫情可望趨緩

最新更新：2019/09/28 11:26

（中央社記者張茗喧台北28日電）疾管署今天宣布高雄市前鎮區新增1名本土登革熱病例，個案是一名國中生，疑似在鳳山區遭感染。疾管署表示，隨天氣轉涼，蚊蟲繁殖力會減弱，未來疫情可望逐步趨緩。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布消息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，這名新增個案是家住前鎮區的10多歲國中生，20日起陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及噁心嘔吐等症狀，2次就醫均診斷為感冒，因症狀無改善，26日再次就醫收治住院，隔天經登革熱NS1快篩陽性後通報，並於當晚檢驗確診感染登革病毒第一型，目前個案住院中，同住家人均無疑似症狀。

羅一鈞表示，該名個案近期無國外旅遊史，活動地以前鎮區竹南里的住家、學校及鳳山區的老爺里為主，由於個案活動地鄰近月14日公布鳳山區第一型個案的老爺里及海洋里活動地，研判於鳳山區感染可能性較高。

目前衛生單位已針對個案居住地執行孳生源檢查及噴藥作業，並規劃社區及活動地緊急防治工作，社區持續監測至10月21日；目前高雄市登革熱第一型本土個案已累積共5例，其中鳳山區3例，苓雅區、前鎮區各1例。

羅一鈞指出，近幾個月疫情已獲得控制，加上最近天氣開始轉涼，蚊蟲活動力、繁殖力都會減弱，疫情可望趨緩。

根據疾管署統計，今年截至9月27日國內累計87例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市26例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例；另有397例境外移入病例，近1個月新增個案感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。

疾管署呼籲，近期仍持續有降雨發生，民眾平時應注意防蚊措施，並留意環境整潔並清理積水容器，避免病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。（編輯：卞金峰）1080928

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