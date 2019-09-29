台北橋再現電動機車瀑布 1572台改寫紀錄

2019年電動機車快閃台北橋活動29日以1572台再創金氏世界紀錄，今年除了Gogoro外，包括YAMAHA、A Motor宏佳騰、GoShare總動員一起共襄盛舉。（圖由Gogoro提供）中央社記者韓婷婷傳真 108年9月29日

（中央社記者韓婷婷台北29日電）2019年電動機車快閃台北橋活動今天啟動，今年Gogoro邀請各廠牌的電動機車車友共襄盛舉，包括YAMAHA、A Motor宏佳騰、GoShare總動員，總計1572台再創金氏世界紀錄。

台北橋機車瀑布的視覺震撼曾躍上國際版面，Gogoro自2016年起率先發動快閃台北橋活動，今年進入第4屆，2018年以1303輛Gogoro智慧雙輪成功獲得「最大規模電動機車遊行」金氏世界紀錄。

今年除了Gogoro車主外，擴大邀請各廠牌的電動機車車友共襄盛舉，也在市府廣場集結排出「Go World」字樣，讓全世界看到台灣電動機車發展的成果。

Gogroo資深行銷總監陳彥揚表示，快閃台北橋活動已成為電動機車族群的年度盛事，隨著產品線的擴張，Gogoro車主在台灣已超過20萬名，今年除了Gogoro智慧雙輪領頭起跑外，也有各大品牌電動機車參與，在川流不息的無聲車流中，可以看到許多YAMAHA、A Motor宏佳騰電動機車身影，甚至還有GoShare共享車輛一起加入。

陳彥揚表示，超過1572台的電動機車於凌晨在三重幸福水漾公園區停車場集合，難能可貴的是，除了北部車主外，有來自全台，包含台中、高雄、屏東，甚至花蓮的車主專程北上，除了構成台北橋機車瀑布的景觀，也再度改寫金氏世界紀錄。（編輯：鄭雪文）1080929