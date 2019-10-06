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課程博覽會焦點 嘉義高中自製太陽能行充

最新更新：2019/10/06 13:06
教育部在國立嘉義女中辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，國立嘉義高中展出自製的太陽能行動電源，大人、小孩都拿自己的手機試充一下。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日
教育部在國立嘉義女中辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，國立嘉義高中展出自製的太陽能行動電源，大人、小孩都拿自己的手機試充一下。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）只要有光源，就能充電，國立嘉義高中地科老師黃冠夫，今天在嘉義市課程博覽會，展出自製的太陽能行動電源，引起圍觀。他指出，透過科學實作，能誘發學生瞭解自己的興趣。

教育部在國立嘉義女中辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，邀集嘉義市26所高中職、國中及國小一同參與，展現各校特色課程，將12年國民基本教育一貫課程完整呈現。

其中嘉義高中地球科學老師黃冠夫設計的攤位最昅睛，展示「綠色能源所面對的機會與挑戰」課程，如何讓學生實作太陽能行動電源、溫差、重力發電與發電機，從中探索自己的興趣。

黃冠夫指出，太陽能行動電源，是由小型太陽能板及鋰電池等零件組合而成，是高中生很喜歡上的課程，搬到課程博覽會展出，同樣受注目，大人、小孩都拿自己的手機試充一下。

嘉義女中校長蔡枳松表示，今天博覽會目的，要讓大家瞭解，國小至高中的12年國民基本教育，是以學生為本位，尊重個別差異，鼓勵探索學習，培養解決問題能力。（編輯：黃世雅）1081006

教育部在國立嘉義女中辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，其中嘉義高中地球科學老師黃冠夫（前右）設計的攤位最昅睛，展示「綠色能源所面對的機會與挑戰」課程，向民眾解說，綠能發電的原理。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日
教育部在國立嘉義女中辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，其中嘉義高中地球科學老師黃冠夫（前右）設計的攤位最昅睛，展示「綠色能源所面對的機會與挑戰」課程，向民眾解說，綠能發電的原理。中央社記者蔡智明攝　108年10月6日
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