打造生醫產業 成大和工研院簽約合作

國立成功大學和工業技術研究院7日簽署跨領域技術合作意向書，將攜手建構「細胞治療」、「運算醫學」的合作示範平台，挹注國內生醫研發的能量與動能，加速發展生技醫療產業，實現精準醫療。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月7日

（中央社記者張榮祥台南7日電）國立成功大學和工業技術研究院今天簽署跨領域技術合作意向書，未來將建構「細胞治療」、「運算醫學」的合作示範平台，打造台灣兆億元的生醫產業。

成大校長蘇慧貞和工研院長劉文雄今天在經濟部南台灣創新園區簽署跨領域技術合作意向書，雙方將攜手建構「細胞治療」、「運算醫學」的合作示範平台，挹注國內生醫研發的能量與動能，加速發展生技醫療產業，實現精準醫療。

成大指出，「細胞治療」包括細胞藥物量產製程、自體細胞治療應用、異體細胞治療研究等。「運算醫學」則以整合資訊與醫學的方式，協助醫療產業進行精準分析，解決醫學和臨床研究中心的實踐問題。

劉文雄表示，現行醫療已不能依賴單一技術，必須跨域合作與發展，以精準醫療或細胞治療來說，就需要透過數據分析、人工智慧進行科技研發，且導入醫療技術，才能精準達到「個人化治療」的目的，並降低藥物副作用。（編輯：黃世雅）1081007