台北101推觀景台史上最低票價 帶動連假觀光潮

（中央社記者劉姵呈台北12日電）為吸引更多台灣遊客造訪，台北101推出營運15年來觀景台最低票價；適逢國慶連續假期，台北101總經理張振亞今天表示，造訪觀景台人潮「盛況空前的熱烈」，且高達99%為首次造訪，當中有6成是家庭客。

響應交通部觀光局國旅政策，台北101於9日宣布，推出營運15年來觀景台最低票價，10月10日起至12月30日，每天中午12時前，台灣遊客憑身分證明文件購買觀景台門票，可享新台幣101元優惠票價。

張振亞今天向中央社記者表示，過去15年來沒有機會邀請台灣民眾來認識台灣的驕傲，這次剛好藉由國慶日連續假期以及交通部觀光局推動秋冬國旅補助政策的機會，提供票價優惠，邀請台灣的旅客來認識台北101，包括有最高的建築露天觀景台、最快電梯的速度以及最先進的地震科技等。

她說，分析過往造訪的旅客，大多是外籍旅客，反而台灣旅客較少，比較不了解台北101以及提供的內容，不過，根據這次連假現場觀察，有高達99%的台灣旅客都是第一次造訪；另外發現除了台北人外，有大部分的旅客是來自宜蘭、台中、台南，當中又有6成為攜家帶眷的家庭客，反應都相當熱烈。

張振亞表示，這次針對台北101觀景台推出國人101元優惠價，主要是希望，除了外國觀光客外，也開發台灣國內的觀光市場，把台灣美景、旅遊活動，以平價的方式與國人共享，之後台北101也會再找各種機會推出其他票價優惠。

除了可透過360度觀景台高空眺望台北地貌風景外，張振亞說，台北101花了半年多的時間重新規劃空間，包含引入介紹台灣地理、人文與觀光活動的影音服務、高空景觀餐廳「BAR88」等餐飲與特色小吃，希望能藉此吸引更多不同國籍的旅客造訪台北101，認識台灣之美，帶動觀光人潮。（編輯：郭萍英）1081012