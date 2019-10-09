101觀景台票價只要101元 台灣遊客限時購買

為了吸引台灣遊客造訪台北101觀景台，台北101宣布，推出營運15年以來觀景台最低票價，10月10日起至12月30日，每天中午12時前，台灣遊客憑身分證明文件購買觀景台門票，可享新台幣101元優惠票價。中央社記者吳柏緯攝 108年10月9日

（中央社記者吳柏緯台北9日電）為了吸引台灣遊客造訪台北101觀景台，台北101今天宣布，推出營運15年以來觀景台最低票價，10月10日起至12月30日，每天中午12時前，台灣遊客憑身分證明文件購買觀景台門票，可享新台幣101元優惠票價。

不過，中午12時至下午17時，101觀景台則以原價600元購票，但買1送1。

受陸客赴台自由行禁令影響，台北101觀景台9月的陸客人數大幅下降50%，不過從年初開始重新規劃場域，吸引多元旅客造訪。截至今年9月，總來客數反而較去年同期成長1成。

台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱指出，今年8月1日中國大陸祭出自由行禁令，對於台北101觀景台確實造成一些影響。根據101統計，陸客的來客數在今年9月時大幅下降50%，從9萬多人跌到4萬多人。

面對雪崩式下降，101並不擔心，黃瓊萱說明，從年初開始就已經著手重新規劃空間，包含引入影音服務、餐飲等，藉此吸引更多不同國籍的旅客造訪101。

黃瓊萱指出，今年前3季，101觀景台的來客數達171萬人，來客數較去年同期成長1成，顯示並未受到中國大陸的禁令影響。進一步分析組成比例，其中仍以陸客為大宗，占來客數的38%；其次為韓籍旅客占25%，第3則是日本客占12%。

有趣的是，菲律賓籍的旅客較去年同期成長40%，黃瓊萱分析，主要原因是菲律賓與台灣的地理位置接近、航班便利。

雖然造訪101的外籍旅客來客數增加，但是台灣旅客數量卻微幅下跌。黃瓊萱提到，截至今年9月，台灣旅客每月平均人數為1.7萬人，較去年同期減少2%左右。造成下跌的原因，黃瓊萱認為與今年政府提供多項旅遊補助，將旅遊人潮分散至全台各地有關。（編輯：張均懋）1081009