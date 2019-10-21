東北季風起河口風飛砂 花蓮縣府分送口罩

東北季風吹起，花蓮各河川匯流處或出海口附近引發風飛砂，嚴重影響鄰近村落和學校的空氣品質與行車安全；花蓮縣府民政處副處長李葳（左3）代表發放口罩給各村長等。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月21日

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）東北季風吹起，花蓮各河川匯流處或出海口附近引發風飛砂，嚴重影響鄰近村落和學校的空氣品質與行車安全；縣府今天派員送口罩給國中小學等，也加派灑水車，減少揚塵。

近年來每年逢秋冬乾旱季節，每年9月至翌年3月期間，或是受颱風外圍環流影響，花蓮縣各河川主支流匯流處或出海口附近裸露高灘地，在強風吹襲下易產生沙塵暴，嚴重影響鄰近河岸地區多數村落和學校的空氣品質及交通行車安全。

目前花蓮縣各河川流域中，以花蓮溪、立霧溪與秀姑巒溪的情況較為嚴重，受花蓮縣政府高度重視。

花蓮縣政府民政處代理處長江東成表示，今天分別載運口罩至村長服務處及鄰近學校，發放地區包括新城鄉新城村、順安村、新城國中；秀林鄉秀林村、富世村及秀林國中、富世國小及秀林國小。

除了採購大量口罩，在疏濬工程結束後，將引進台東卑南溪河川揚塵抑制水梯田工法，在完成疏濬的區域進行水覆蓋，面積約達22公頃。持續加派灑水車，每天3輛車運行河床砂石車運輸便道及管制站，並於每天上、下午繞行新城村街道，以減少路面揚塵。

花蓮縣環保局長饒忠表示，河川揚塵管制為環保局重點工作之一，環保局已於立霧溪、花蓮溪與秀姑巒溪建置懸浮微粒自動監測系統與顯示看板，每年於受河川揚塵影響村里，辦理防護宣導說明會，並進行防護演練活動。（編輯：方沛清）1081021