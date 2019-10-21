美食外送 陳美伶：盡快統整零工經濟制度建立

（中央社記者郭建伸台北21日電）美食平台外送員事故頻傳，國發會主委陳美伶今天表示，政府對新經濟一定要有雙贏或多贏的策略，並未雨綢繆檢討相關法規，因為零工經濟已是不可逆趨勢。

立法院經濟委員會今天審查國家發展委員會及所屬單位預算，陳美伶也赴立院參與預算協商。由於國發會昨天才邀集5家外送平台討論共享經濟的法規問題，立委在協商時也關注後續發展。

民進黨立委郭國文在協商時提及，國發會昨天的說法都比較放在業者的自律、他律，但畢竟已經發生事故，新型的產業也已產生，認為國發會可以更積極委外研究，「多做一點事情」，否則難道國發會只當平台業者窗口。

陳美伶在協商時說，行政院今天由秘書長李孟諺召開跨部會議，參與者包含國發會、勞動部、交通部、金管會、衛福部，會後將向行政院長蘇貞昌報告；國發會昨天是先聽取利害關係人陳述意見，整理後將向行政院表達，並盡快統整零工經濟的制度建立。

郭國文在協商時也提出預算刪減案，提案內容指出，國發會是新創產業主導單位，但過往處理Uber議題時都是兩造雙輸，現在又面臨Uber Eats、foodpanda等外送員及平台問題；國發會每年增列研究預算卻沒落實成效，顯有缺失，明年度促進產業發展的預算編列新台幣3.9億餘元，提案刪減10%。

陳美伶會後受訪時說，昨天開會聽取意見後，她有充分了解外送平台的營運模式及業者關切的現行制度問題，行政院若開跨部會議，她將報告說明。

陳美伶提到，新經濟一定會衝突舊體制，政府一定要有雙贏或多贏的策略，「還是要扶植新的經濟模式，但不要對既有產生太大衝擊」；政府也要未雨綢繆，檢討相關法規，因為零工經濟已是不可逆趨勢，政府應該正面看待並解決問題。

陳美伶指出，大家最關切美食外送員上班安全及食安問題，昨天國發會邀集美食平台業者開會，他們反映，只要建置一個可以營運的模式，「要他們遵守都沒問題」，現在則先採自律方式保障外送員交通安全。

媒體詢問，是否未來由國發會作為窗口。陳美伶說，這點還是要由行政院決定，而國發會本來就有新創法規調適平台。（編輯：林興盟）1081021