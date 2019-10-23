萬聖節倒數 超商應景零食好搶手

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）萬聖節31日登場，超商業者推出應景商品，像是黑色系餅乾、巨型巧克力棒等商品搶市，業者指出，受節慶拉抬，糖果、巧克力等零食業績較9月成長約2成。

每逢萬聖節，總有不少穿著萬聖節服裝、拎著南瓜的孩子們挨家挨戶要糖果，喊著「不給糖就搗蛋」。由於過節氛圍漸濃，不少業者看準商機，推出應景零食。

全家推出「怪奇萬聖節」商品貨架，販售黑色系零食及獵奇口味糖果，全家說，消費者對於怪奇商品接受度越來越高，黑色款經典零食、跳跳糖巧克力風味棒等都受到民眾喜愛，萬聖節帶動糖果、零食、巧克力等商品業績較9月成長約2成。

OK超商說，為了促進買氣，推出多款萬聖節限定版糖餅，像是南瓜造型的棉花糖，還有萬聖節限定的卡通糖餅罐，預估萬聖節將帶動零食、糖餅業績增加1成。

統一超商則是推出巨型巧克力棒、卡通肖像糖桶等，超過上百款糖果及巧克力供消費者選擇，此外，也將舉行萬聖節版小小店長活動，統一超商說，全台已有超過60家門市將舉辦變裝派對、南瓜面具DIY、踩街等活動，有興趣的民眾可以到門市洽詢，或是到統一超商好鄰居文教基金會官網查詢。

萊爾富也祭出零食相關優惠活動，並有百家門市舉辦「萬聖來吃糖」及「小小畫家」活動。（編輯：楊凱翔）1081023