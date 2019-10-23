許育晨世界麵包大賽奪亞軍 母：心中永遠的冠軍

年僅20歲的許育晨初試啼聲參加世界麵包大賽奪下亞軍佳績，母親李宜真（圖）23日說，「在我心中寶貝兒子永遠是第一名，也是父母的驕傲」。中央社記者王朝鈺攝 108年10月23日

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）年僅20歲的許育晨初試啼聲參加世界麵包大賽奪下亞軍，母親李宜真今天受訪時說，兒子半年來每天投入10多個小時訓練，「在我心中寶貝兒子永遠是第一名，也是父母的驕傲」。

許育晨父母在基隆市七堵區開餐廳，李宜真說，丈夫從事餐飲業20多年，深知這份工作甘苦，起初有點反對兒子就讀經國管理暨健康學院餐飲相關科系，但因為兒子對念書不感興趣，心想既然家裡開餐廳，不如選擇相關系所就讀。

李宜真說，兒子唸到專科3年級時一度萌生休學念頭，後來得知學校與吳寶春企業簽約合作，便到「吳寶春麥方店-台北店」實習，經過1年紮實訓練，獲得師傅一致讚賞。

李宜真透露，這次麵包大賽原本的助手因故退出，兒子得知自己因此取得助手資格時興奮不已，半年來每天投入10多個小時訓練，還時常往返汐止、高雄集訓，練到指節多處裂傷，加上出國前感冒使鼻竇炎更嚴重，身為母親十分不捨，「兒子真的是撐著傷勢出國參賽」。

李宜真在兒子出國前，要他以平常心面對賽事，得失心不要太重，但自己在比賽前一晚才上網得知台灣隊已連拿2屆冠軍，「連我都壓力好大，2天睡不好」，還被兒子虧「你比我還緊張」。

李宜真得知成績時忍不住淚流滿面，開心的是兒子首次出國比賽就拿到亞軍，但也遺憾沒能為國搶下3連霸，兒子賽後也透過簡訊自勉「以後會更加努力」。

李宜真強調，「在我的心中寶貝兒子永遠是第一名，也是父母的驕傲」，經過這次賽事後，兒子更堅定志向朝麵包國際賽事邁進，期許未來能以選手身分，為台灣拿下世界冠軍。

李宜真母親和舅舅今年2月間在一場車禍中不幸身亡，她始終無法走出喪母之痛，李宜真坦承，兒子努力獲得這份榮耀，讓她感到人生還有希望，「兒子都這麼努力了，我也要振作」。

另外，針對今年賽事爆出中國打壓台灣，禁止選手在會場揮舞國旗，李宜真表示，「中國好像無論到哪裡都會對台灣施壓」，她還交代兒子記得要帶國旗，若有機會得獎，一定要秀出中華民國國旗。對於無法在頒獎典禮展示國旗，她也感到委屈和無奈。

第7屆世界麵包大賽昨天晚上揭曉成績，台灣隊教練王鵬傑、選手游東運與助手許育晨，榮獲第2名和「甜麵包」特別獎。（編輯：洪學廣）1081023