假牙迷思 用牙膏清潔戴著睡覺都不行

（中央社記者張茗喧台北1日電）高齡化讓假牙使用愈來愈普遍，但多數人對假牙認知不足，認為可用牙膏或漱口水清潔，甚至戴著睡覺。醫師說這些都是錯誤迷思，假牙清潔不當恐影響健康，增加吸入性肺炎風險。

中華牙醫學會今年針對全台1096名民眾進行「假牙清潔認知大調查」，統整出6大假牙迷思，今天舉辦記者會公布調查結果。

中華牙醫學會顧問、陽明大學牙醫學院院長許明倫表示，民眾常見6大迷思包括認為牙膏可以清潔假牙、可以用漱口水清潔假牙、不用使用專門清假牙的產品就能清乾淨、可以直接在嘴裡刷假牙、假牙壞了再回診即可、假牙可以配戴睡覺等。

許明倫說，使用牙膏、漱口水清潔假牙都會造成假牙刮傷或影響材質，清潔時務必從口中取下再清潔，而且必須以專門清潔假牙的產品清潔，才能確保完整殺菌，睡覺時也應避免戴著，每隔一段時間須定期回診檢查。

許明倫指出，根據國健署2009年調查，65歲以上老年人多達65%有缺牙情況，其中67.7%配戴假牙，但根據臨床觀察，多數民眾對口腔健康、假牙認知明顯不足，經常陷入錯誤迷思，甚至認為假牙是假的，不會壞也不用保養，卻不知道假牙清潔不足可能連帶影響健康。

中華牙醫學會理事長謝義興表示，假牙若清潔不當，口腔內可能孳生牙菌斑、出現牙結石，甚至堆積食物殘渣，導致口角炎、義齒性口炎、氣味不佳等，甚至會增加吸入性肺炎風險。

謝義興指出，根據「假牙清潔照顧指引」正確的清潔方法有「清、泡、取、診」4步驟，包括每日清洗假牙、使用假牙清潔劑浸泡清除牙菌斑、睡前取下假牙延緩假牙摩擦牙齦引起的疼痛、定期到牙科回診。（編輯：唐聲揚）1081101