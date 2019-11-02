國發會辦雙語國家校園短片比賽 上百學子展實力

（中央社記者劉姵呈台北2日電）為帶動全民開口說英語風氣，達成2030年打造台灣成為雙語國家目標，國發會今年舉辦一系列英語推廣宣傳活動；其中，第2梯次雙語國家校園創意短片競賽有超過150件作品參賽，展現各地學子英語實力。

面對全球化及國際化浪潮，提升國民英語力以增加國際競爭力刻不容緩，國家發展委員會經跨部會研商並蒐集各界意見後，於2018年提出「2030雙語國家政策發展藍圖」。

國發會繼雙語國家校園創意短片第1梯次徵件活動「Hello!台灣美食」在全台校園引發熱潮後，再推出第2梯次以「你要去哪裡?」介紹台灣景點為主題徵件活動；國發會主委陳美伶今天親自出席頒獎典禮，並頒發獎狀及獎金給得獎學生，鼓勵同學們持續加強英語力，在各種場合中英語可以流利轉換。

陳美伶表示，過去推動雙語政策，都著重在硬體的建設或文書，但國人依舊會害怕開口講英文，無法與外國人流利地交談；因此，國發會跳脫過去模式，提倡英語聽、說能力，帶動全民一起學英語、開口說英語的風氣。

談到許多家長擔心學英語要補習，或是學校師資不足，陳美伶說，現在是數位時代，有許多免費資源與工具可以利用，能縮短城鄉之間的數位落差，鼓勵學生從小開始將英文融入生活體驗中；另外，她也認為，學校不是多增加英文課程就好，而是要教導學生如何在其他的學科跟生活上，嘗試用英語表達。

國發會表示，第2梯次徵件報名熱烈，總計有152件由大學、高中及國中小學生拍攝的參選作品，展現各地學子英語實力，為了鼓勵更多學生參與，這次擴大入圍件數至30組。

相較於上一梯次以高中為主，國發會指出，此次參賽主力落在國中、小學，參賽隊伍也來自全台各縣市，最終名次今天揭曉，第1名由來自澎湖二度參賽的學生盧瑋澤，以雙語主播形式創意播報「澎湖必去秘境」獲得殊榮；第2名則是來自桃園的吳艾樺，以流利的英語介紹「雲林四湖風光和好吃的蚵仔料理」影片，獲得青睞。

為推動雙語國家政策，中央與地方政府全力執行各項措施，多數政府官網已雙語化、政府採購文件也雙語化，如教育部與ICRT合作，製作新奇有趣的話題，陪國中、小學生一起吃午餐學英語；金融監督管理委員會規劃銀行設立雙語示範分行；經濟部也提倡雙語店家、雙語菜單等服務。（編輯：楊玫寧）1081102