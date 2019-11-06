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迎戰雙11購物節 超商估業績年增3成

最新更新：2019/11/06 13:18
雙11檔期將至，超商業者也推出優惠活動，業者表示，2019年結合線上線下雙通路迎戰，預計在雙11檔期帶動下，門市整體業績將較2018年成長3成。（統一超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年11月6日
雙11檔期將至，超商業者也推出優惠活動，業者表示，2019年結合線上線下雙通路迎戰，預計在雙11檔期帶動下，門市整體業績將較2018年成長3成。（統一超商提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年11月6日

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）雙11購物節將到來，超商業者加入戰局，結合線上及線下通路，並推出各式優惠搶攻民眾荷包。業者表示，預計在雙11檔期帶動下，門市整體業績將較去年同檔期成長3成。

雙11檔期將至，除了電商業者祭出超殺優惠，超商業者也火力全開。統一超商新聞稿指出，今年整合超商門市和ibon mart線上購物中心，線上線下雙通路迎戰雙11。

統一超商說，實體門市推出指定飲料、零食等商品最低買一送一，飲料也加碼舉辦抽抽樂活動。由於活動期間折扣價差大，不少消費者會預先囤貨，預計帶動門市整體業績較去年同期成長3成。ibon mart線上購物中心則網羅上萬種商品，最低下殺1元起，估業績較去年成長6成。

全家、萊爾富也集結線上線下推優惠，全家表示，全家商品預售首度加入雙11促銷檔期，瞄準消費者喜愛的鮮食推出買2送1優惠；萊爾富說，雙11檔期集結會員APP、雲端超商APP、網購取貨以及樂天Pickup等線上平台，雲端APP有指定商品買11送12優惠。

OK超商推出飲料促銷活動，指定且同品項飲品加10元就多1件，OK超商指出，今年以飲品小額刺激消費，預估可提高門市業績一成。（編輯：郭萍英）1081106

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