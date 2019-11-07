擔心病患撲空 仁醫張昕煥放棄北上領獎

衛福部台東醫院支援醫師張昕煥（左）榮獲衛福部第6屆優良暨資深典範醫師的「閃亮新人獎」肯定，但因擔心病患到醫院撲空，日前放棄北上領獎，台東醫院表示，當天有聯繫相關單位找到獎座拍照，傳送給張昕煥，讓他「隔空受獎」。（衛福部台東醫院提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年11月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）支援衛福部台東醫院醫師張昕煥獲得衛福部「閃亮新人獎」，他因擔心病患到醫院撲空，日前放棄北上領獎，病患得知後豎起大拇指稱讚他為「仁醫」。

台東醫院神經外科支援醫師張昕煥獲得衛福部「閃亮新人獎」，但5日張昕煥並未北上領獎，而是現身在台東醫院的診療室，幫病患服務。

台東醫院表示，當天接到衛福部電話才知道張昕煥未上台領獎，於是聯繫相關單位找到獎座拍照，以LINE傳送給張昕煥，讓他「隔空受獎」。當時在診療室的病患知道後，當面豎起大拇指稱讚張昕煥是「仁醫」。

張昕煥今天接受訪問時表示，事前他完全沒想過能夠獲獎，母院衛福部彰化醫院事前還提醒他要準備北上，他翻閱看診期程知道11月5日當天還有診療，當下決定留在診間，還打電話向太太報備無法去領獎。

台東醫院表示，張昕煥醫師從醫10年，專長超過20項，尤擅各式椎體手術，在台東醫院支援期間，收治一名來自美東在台旅遊的病患，因為下背疼痛無法直立或是步行，10月3日由台灣籍太太扶進診間。

張昕煥確診這名病患是罹患「小面關節炎」，當場以藥物注射第3、4腰椎之間，病患瞬間解除疼痛，在診間直呼「Miracle（奇蹟）」，還寫下讚美感謝函，說醫師半小時內能夠正確診斷治療，讓人嘆為觀止。（編輯：謝雅竹）1081107