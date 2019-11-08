華新集團捐贈台北榮總5千萬元 發展尖端醫療

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）華新集團今天捐贈台北榮總新台幣5000萬元，作為購置重粒子癌症治療和尖端醫療設備發展經費。

華新集團發布新聞稿指出，旗下華邦電子董事長焦佑鈞、華新麗華董事長焦佑倫、華科事業群董事長焦佑衡、瀚宇彩晶董事長焦佑麒代表捐贈，台北榮總院長張德明代表受贈。

焦佑鈞表示，期盼能發揮集團公益精神的綜效拋磚引玉，凝聚更多社會力量，提升醫療水準，造福國人。

華新集團持續對社會、社區和弱勢團體付出關心與實際行動，包括華新麗華資助資源相對貧乏的國中、小學發展特色教育「點亮台灣的角落計畫」，以及台灣原生植物種源保護及復育工程「寶山拾穗計畫」。

華邦電子關注兒少照護、扶助弱勢、學術贊助等領域，長期支持「偏鄉學童早餐計畫」、「 二手電腦計畫」、「 助學金募集」等活動。

華科事業群慈善基金會提供聽力照顧、志工參與、讀報教育、照顧者喘息及員工協助等五大服務，已捐助逾千名聽障兒童的助聽設備，關心超過萬名中高齡者的聽力健康及篩檢；贊助的兒童讀報教育，促進4萬多位國中小學童的國語文學習。

瀚宇彩晶及相關文教基金會長期關注人文藝術與身心關愛教育發展，已與20多家社福組織合作，累積捐款達700萬元，捐贈書籍讓超過7萬位孩童受惠。（編輯：張均懋）1081108