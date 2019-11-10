國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）中油Pay將在本週上線，將整合中油會員卡與中油聯名卡，會員享雙點整合、綁卡儲值多重回饋等。中油也將是經濟部所屬國營事業中，首個打造行動支付的單位。

台灣行動支付普及率逐步升高，只要拿出手機輕輕「嗶」一下，即可完成結帳，讓生活更加便利。繼超商、量販及百貨業者等業者主打自有支付後，國營事業也跟上潮流，「中油Pay」即將上線。

中油表示，這次攜手中國信託推出「中油Pay」，整合中油VIP會員卡與中油聯名卡，會員享雙點整合、綁卡儲值多重回饋等，為首個交通產業專屬的行動支付工具。

根據中油Pay，除了加入會員可享點數回饋外，即日起至明年3月31日前，民眾若使用行動捷利卡線上儲值，可享5%回饋。另外，使用中油Pay加油消費，可以參加抽獎活動，有機會將汽車、Apple watch等好禮帶回家。

其實，中油加油站不論直營或是加盟站，至今已有1000多間加油站開放使用行動支付服務，不過，僅限NFC（近場通訊）功能感應支付，尚未開放QR Code付款。然而，大多消費者仍習慣使用現金付費，若推出中油Pay後，有望提升行動支付比例。

中油指出，加油站部份區域屬於油氣危險區域，原則上禁止使用手機，手機僅限用於交易行為，開放使用行動支付的區域有收費亭、營業室、複合式商店、快速保養中心等。

同為國營事業的台電雖沒有開發專屬行動支付工具，不過，民眾可以透過存簿、信用卡固定扣款角交電費，也能利用掌櫃、街口、歐付寶、Pi拍錢包、LINE Pay一卡通繳費，使用台電e櫃檯APP線上付費，民眾繳交電費管道越趨多元。（編輯：楊凱翔）1081110