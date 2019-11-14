金山清水濕地現黑面琵鷺 民眾湧至拍照嚇走嬌客

金山清水濕地保育有成，吸引更多候鳥過境，日前發現黑面琵鷺身影，許多民眾到場觀賞及拍照，黑面琵鷺似乎因驚嚇飛離，新北市政府籲勿打擾嬌客。（春雷環境學社提供）中央社記者王鴻國傳真 108年11月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）西伯利亞小白鶴多年前飛來金山清水濕地，讓濕地保育有成，吸引更多候鳥過境，日前已發現黑面琵鷺身影，卻疑因聞風而來觀賞及拍照的民眾嚇跑，新北市府今天呼籲勿打擾嬌客。

新北市水利局指出，金山區的清水濕地是候鳥入境台灣的國門，也是東亞候鳥遷徙飛越過境台灣第一個可以休息整補的重要棲地，尤其是2014年一隻西伯利亞小白鶴飛抵金山的清水濕地，讓濕地的重要性獲得大家的肯定與重視。

水利局科長潘志豪表示，日前發現有一隻保育類的黑面琵鷺飛抵清水濕地，使得全球瀕臨絕種的鳥類「黑面琵鷺」連續4年出現在清水濕地，顯見清水濕地已成為候鳥重要的棲息地。

潘志豪表示，為保護黑面琵鷺不受干擾，相關單位守口如瓶，但最後仍走露風聲，吸引許多民眾到場觀賞及拍照，黑面琵鷺似乎因驚嚇飛離，讓保育人員頗懊惱，也呼籲未來若有罕見候鳥過境時，民眾不要群湧到場拍照嚇走嬌客。

他表示，為提供過境嬌客一個安全休息的環境，水利局自2014年起和內政部營建署及春雷環境學社合作，推動「清水濕地地景維繫與產業深根計畫」及「金山環境教育基地」，優先劃設公有地作為國家重要濕地範圍，公私協力，以創造候鳥更多的友善棲地。

他強調，隨著兼顧保育及生態讓金山近年的鳥況慢慢好轉，不但鳥種紀錄比5年前增加2.36倍，總數更達過去的10倍，並兼顧地方生態與生計，以友善耕作農法產出以小白鶴為名的「熊鶴米」，進而顯現棲地保育與友善農產的重要。（編輯：李錫璋）1081114