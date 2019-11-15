多良隧道更貼近海邊 最美火車站將更美麗

被譽為最美麗的火車站的多良車站因應南迴鐵路電氣化，隧道出口將改道（左），預計明年中旬完成，更貼近海岸，未來視野會更美麗。右為現在的隧道。中央社記者盧太城台東攝 108年11月15日

（中央社記者盧太城台東縣15日電）被鐵道迷譽為最美麗火車站的多良火車站，因應南迴鐵路電氣化，隧道出口改道更貼近海岸，遊客驚呼未來視野會更美麗。

「好像改道了。」最近前往多良火車站的旅客發現多良1號隧道旁多1個新的隧道，很明顯將取代原有隧道，不過視野更美麗。

從事導遊的楊志鈞說，最近帶旅客到多良火車站，因為新的多良隧道已經打通，即將鋪上鐵軌連接舊軌道至多良火車站，遊客認為新的隧道貼近海岸，未來的視野也會更美麗，遊客都很期待明年改道後的景色。

交通部鐵道局東工處第4工程段長廖明城表示，原有的多良1號隧道，因地殼擠壓，高度下壓60公分，隧道高度剩下4米多，只能行駛柴油車，因此為了因應南迴鐵路電氣化，必須新建隧道，放棄舊隧道，新隧道連接多良火車站，預計明年中旬完成。

多良火車站位於太麻里鄉金崙和瀧溪站之間，月台剛好被兩個隧道包圍，月台邊以紅色鐵欄杆圍起來，下方是台9線（南迴公路），公路旁就是太平洋，是全國最靠近海的車站，站在月台上可以拍到火車和公路及海洋並列的畫面。

多良站被鐵道迷譽為全國最漂亮的火車站，郵政總局在民國88年10月5日發行1枚12元的限時郵票，當時此張郵票就是以多良站前火車駛出隧道為風景，但沒多少人知道就是多良站。

13年前因旅客人數少裁撤多良站，不過依山傍海的車站，美麗的太平洋海景一覽無遺，成為鐵道迷口耳相傳的「最美的小站」，這幾年暴紅，成為「最美的火車站」，也是台東南迴線的觀光明星景點。（編輯：管中維）1081115