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myfone行動創作獎 改2字7萬元輕鬆入袋

最新更新：2019/11/24 20:33

（中央社記者潘羿菁台北24日電）第13屆《myfone行動創作獎》得獎作品今天揭曉，今年以「反骨‧返古」為主題，吸引逾3.3萬件作品投稿，創下近6年來新高，其中，訊息組首獎作品《百文不如一鍵》，僅改2字就拿到新台幣7萬元獎金。

台灣大哥大總經理林之晨表示，《myfone行動創作獎》自2007年開辦以來，已誕生近38萬個創意，這裡不僅是「才華加速器」，也是創意與夢想的孵育機。

隨著5G新世代來臨，近年有不少作品都在呼應這股科技新趨勢，大玩「科技梗」，去年原創歌曲組有參賽者運用人工智慧譜曲，今年訊息組更是用精簡淬鍊文字，如《百文不如一鍵》，只改了2個字就拿下訊息組的成語詩詞類別首獎；訊息組時事類別以《臉書後遺症：翻臉，不認人》詮釋網路百態，同樣拿下首獎。

另外，今年原創歌曲組的參賽作品普遍製作完整度高，首獎由「生魚組。成熟飯」團隊共同創作的《爸爸捕魚去》獲得，返古又反骨的顛覆耳熟能詳的課文，一句「天這麼黑、風這麼大，爸爸去阿姨家」的口白，以帶有一絲幽默卻又冷冷訴說著心碎故事的反差創意，贏得評審一致認同，拿下20萬元獎金。

第13屆《myfone行動創作獎》總計收到來自海內外包括行動訊息、原創歌曲、原創貼圖、微電影4組共3萬3589件作品，將頒發近百個獎項、超過411萬元獎金，加上總扶植金超過1600萬元。myfone行創獎13年來，已媒合「微電影組」得獎團隊加入「i無限數位公益」專案，為非營利組織拍攝公益微電影，實際扶植12組團隊、拍攝21部微電影，讓新銳導演一展長才。（編輯：林孟汝）1081124

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